Trámites en el SOEM Ushuaia para entrega de kits escolares

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la ciudad de Ushuaia ha comenzado a recibir los certificados de escolaridad de finalización de clases 2025 para la posterior entrega de los kits escolares.

USHUAIA.- Desde el día lunes 5 de enero, los afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la ciudad de Ushuaia deben enviar el certificado de finalización de clases 2025, vía whatsapp, al número de celular 2901-607810, indicando nombre y apellido y número de legajo del afiliado.

La documentación requerida es para actualizar la base de datos de los hijos de afiliados que están en condiciones de recibir los kits escolares.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la ciudad de Ushuaia tiene previsto realizar la entrega de kits escolares a los hijos de sus afiliados durante el mes de febrero 2026.

Fuente: gremialesdelsur.com.ar