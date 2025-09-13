Tráiler de la película Super Mario Bros 2: fecha de estreno y título nuevo

¡El tráiler de Super Mario Bros 2 ya está aquí! Fecha confirmada y título nuevo alucinante de la próxima aventura de Nintendo en cines

El universo de Mario y compañía está de vuelta en la gran pantalla y lo hace con una noticia que ha dejado a los fans saltando como si hubieran cogido una Estrella de Invencibilidad. Nintendo e Illumination han presentado al fin el esperado tráiler de Super Mario Bros 2, confirmando no sólo la fecha de estreno, sino también el título definitivo que acompañará esta nueva aventura cinematográfica.

Después de meses de especulación, filtraciones dudosas y debates en redes sociales, ya tenemos la respuesta oficial: la secuela llevará por nombre The Super Mario Galaxy Movie y llegará a los cines el 3 de abril de 2025.

Super Mario Bros 2 es una de las películas de animación más esperadas The Super Mario Galaxy Movie. April 2026. pic.twitter.com/FNdKvxuTLX— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 12, 2025

Para entender por qué este anuncio es tan relevante, hay que mirar atrás. En 2023 se estrenó Super Mario Bros: La película, y lo que pasó fue algo digno de récord Guinness. La cinta se convirtió en la adaptación de videojuego más taquillera de la historia, alcanzando más de 1.360 millones de dólares en la taquilla mundial. Superó expectativas, críticas y hasta a gigantes de Hollywood que veían imposible que Mario, Luigi y Bowser dominaran la cartelera. Pero lo hicieron, y con mucho estilo.

La combinación del humor de Illumination, el mimo de Nintendo y la nostalgia de varias generaciones de jugadores dio como resultado un éxito global. Desde entonces, la secuela de Super Mario Bros 2 dejó de ser un simple rumor para convertirse en una certeza inevitable.

Secretismo made in Nintendo

Si algo caracteriza a la compañía japonesa es su capacidad para guardar secretos. Lo mismo que hacen con sus videojuegos, lo aplican también al cine: durante meses no hubo ni un solo teaser, ni una imagen oficial, ni un detalle filtrado más allá de lo que los fans especulaban. Esa estrategia, que podría desesperar a cualquiera, ha sido parte del encanto. Nintendo entiende el valor de la sorpresa, y Super Mario Bros 2 ha jugado con ese misterio hasta el último segundo.

El tráiler llegó en el marco del 40 aniversario del primer videojuego Super Mario Bros., un guiño perfecto para rendir homenaje a la saga que cambió para siempre la historia del entretenimiento digital. Y lo cierto es que no podían haber elegido un momento mejor: la expectación estaba en su punto máximo y la comunidad de fans llevaba semanas pidiendo novedades a gritos.

Rumores, filtraciones y teorías de fans

En los meses previos al anuncio, las teorías se multiplicaron más rápido que los Koopas en una partida de Mario Kart. Los foros y redes sociales estaban convencidos de que la historia de la secuela se inspiraría en Super Mario Galaxy, uno de los juegos más queridos por los fans de la saga. ¿La razón? En la primera película apareció un Luma, esas adorables criaturas en forma de estrella que son pieza fundamental en las entregas de Galaxy.

Además, varios registros de dominios en internet apuntaban a títulos relacionados con “Super Mario Galaxy”, lo que reforzó todavía más las sospechas. Sin embargo, otros rumores hablaban de un posible homenaje a Super Mario World, el clásico de Super Nintendo. La duda quedó resuelta con el tráiler: el título oficial es The Super Mario Galaxy Movie, confirmando que Nintendo e Illumination han decidido saltar de lleno al espacio.

Un viaje galáctico para Mario y Luigi

El tráiler mostró un vistazo breve, pero suficiente para revolucionar a los fans. Los protagonistas se embarcarán en una aventura que rompe los límites del Reino Champiñón para llevarnos al mismísimo cosmos. Los planetas flotantes, las físicas imposibles y la aparición de personajes icónicos como los Lumas nos confirman que la película se inspira directamente en la jugabilidad de Super Mario Galaxy.

La gran incógnita ahora es cómo se adaptará esa experiencia interplanetaria a la narrativa del cine. Illumination tiene experiencia llevando mundos vibrantes a la gran pantalla, pero recrear el estilo único de Galaxy supone un reto mayor. Y, siendo honestos, los fans están encantados con el desafío.

Fecha de estreno confirmada

Después de tantas especulaciones, la confirmación ha sido clara: Super Mario Bros 2, titulada The Super Mario Galaxy Movie, se estrenará el 3 de abril de 2025. Una fecha estratégica que coloca la película justo en la temporada de primavera, cuando las familias suelen acudir masivamente al cine. Nintendo e Illumination parecen repetir la fórmula que funcionó en 2023, cuando el primer filme dominó la taquilla en un momento perfecto del calendario.