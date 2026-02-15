Tráiler de Forbidden Fruits: culto secreto de brujas

El tráiler de Forbidden Fruits mezcla humor negro, sangre y vibes a lo The Craft meets Clueless… y no sabemos si reír o salir corriendo

Prepárate, porque el tráiler de Forbidden Fruits acaba de aterrizar y tiene ese aroma delicioso a comedia oscura que mezcla glamour, hechizos y caos en un centro comercial. Sí, suena raro… y precisamente por eso apetece verlo ya mismo. ¿Brujas obsesionadas con el retail? Aquí hay salseo del bueno.

La nueva película de terror con toques de humor llega de la mano de Shudder e IFC Films, y pone a Lili Reinhart al frente de un aquelarre que parece sacado de una mezcla imposible entre The Craft y Clueless. Y oye, la combinación suena tan loca que funciona.

La historia gira alrededor de Apple, una empleada de tienda que, cuando baja la persiana, dirige en secreto un culto de brujas en el sótano del centro comercial. Sí, como lo lees. En Forbidden Fruits, las cajas registradoras se convierten en altares y las bolsas de compra esconden rituales nada inocentes.

Forbidden Fruits presenta un aquelarre en el centro comercial que no es lo que parece

El planteamiento de Forbidden Fruits es puro veneno dulce: una comunidad femenina que parece perfecta desde fuera, pero que guarda tensiones, rivalidades y secretos que pueden acabar en desastre. Cherry, Fig y compañía siguen a Apple en su pequeño imperio oculto, donde los hechizos conviven con el drama cotidiano.

Pero todo cambia cuando entra en escena Pumpkin, la nueva empleada interpretada por Lola Tung. Su llegada no solo altera la dinámica del grupo, también pone en duda esa “hermandad” aparentemente sólida. Vamos, que lo que parecía un club de amigas empieza a mostrar grietas bastante oscuras.

La directora Meredith Alloway debuta con este largometraje y, ojo, lo hace adaptando junto a Lily Houghton la obra teatral original. Eso se nota en el enfoque: personajes con capas, diálogos afilados y ese rollo teatral que potencia las relaciones personales por encima del simple susto fácil.

El reparto de Forbidden Fruits tiene química… y mala leche

Lili Reinhart lidera el reparto de Forbidden Fruits con un personaje que se aleja bastante de sus papeles habituales. Aquí no es la chica dulce de turno, sino una líder carismática con un toque inquietante que te hace preguntarte constantemente qué oculta realmente Apple.

A su lado encontramos a Victoria Pedretti y Alexandra Shipp, que completan ese aquelarre de brujas modernas obsesionadas con el consumo, la imagen y el poder. La sensación que transmite el tráiler es clara: son amigas, sí, pero también rivales potenciales. Y eso siempre acaba explotando.

La química entre ellas es uno de los grandes ganchos de Forbidden Fruits. Se percibe esa tensión contenida, ese “te sonrío pero igual te lanzo un hechizo si me provocas”. Ese juego entre complicidad y amenaza es justo lo que convierte la propuesta en algo diferente dentro del terror actual.

Humor negro, sangre y estética dosmilera con mucha personalidad

Uno de los detalles que más llaman la atención del tráiler de Forbidden Fruits es su tono visual. Colores saturados, estética pop y un aire dosmilero que recuerda a aquellas películas que mezclaban moda, drama adolescente y oscuridad sin complejos. Y sí, funciona sorprendentemente bien.

La propia Reinhart ha comentado que el guion le parecía un homenaje a clásicos de principios de los 2000 que hoy casi no se ven. Ese espíritu está presente en cada plano: ropa llamativa, diálogos mordaces y una sensación constante de que algo va a torcerse de la forma más sangrienta posible.

Y ojo, porque Forbidden Fruits no se corta. Tiene calificación R por violencia, contenido sexual, desnudez, lenguaje y consumo ocasional de drogas. Vamos, que no es una comedia ligera precisamente. Es más bien una fiesta elegante que, en cualquier momento, puede acabar en carnicería.

Diablo Cody y el toque irreverente que eleva la propuesta

Otro detalle jugoso es que entre los productores está Diablo Cody, responsable de títulos tan icónicos como Jennifer’s Body. Y eso se nota en el tono descarado, provocador y con ese humor ácido que se ríe tanto del horror como de los clichés sociales.

Ese ADN irreverente encaja perfectamente con la premisa de Forbidden Fruits. Aquí no se trata solo de asustar, sino de jugar con la idea de pertenencia, de comunidad y de cómo las relaciones pueden ser tóxicas incluso cuando parecen perfectas desde fuera. Suena incómodo… y muy atractivo.

Además, el hecho de situar la historia en un centro comercial aporta un punto simbólico brutal. Ese lugar tan cotidiano se convierte en un escenario casi ritual, donde las compras, la imagen y el consumo se mezclan con magia oscura. Vamos, que el comentario social está ahí, y no es precisamente sutil.

Forbidden Fruits promete ser la comedia de terror más peculiar del año

Con todo lo que muestra el tráiler, Forbidden Fruits apunta a convertirse en una de esas películas que generan conversación nada más estrenarse. No es el típico slasher ni tampoco una simple comedia adolescente con brujas. Tiene identidad propia y una mezcla de tonos que engancha.

El conflicto central, esa “hermandad performativa” que se tambalea cuando alguien nuevo entra en el grupo, resulta muy reconocible. ¿Quién no ha vivido dinámicas de grupo que parecen perfectas hasta que alguien dice lo que nadie quería oír? Aquí ese choque se traduce en hechizos… y sangre.

La gran pregunta es si Apple y su aquelarre lograrán mantener el control o si acabarán devorándose entre ellas. El tráiler deja claro que la historia obligará a las protagonistas a enfrentarse a sus propios venenos emocionales, algo que siempre da mucho juego dramático y visual.

Y sí, Forbidden Fruits tiene pinta de ser de esas pelis que ves con palomitas, sonrisa traviesa y pensando: “Esto es una locura, pero qué bien me lo estoy pasando”. Terror, humor negro y brujas con bolsos de marca… ¿qué más se puede pedir?