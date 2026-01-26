Tragedia climática en Afganistán: 61 muertos por nevadas e inundaciones

Al menos 61 personas murieron y otras 110 resultaron heridas en Afganistán como consecuencia de las intensas nevadas y lluvias torrenciales que azotaron gran parte del país durante los últimos días, según informó este sábado la Autoridad Nacional para la Gestión de Desastres (NDMA).

BUENOS AIRES (NA).- El temporal, que tuvo su pico de intensidad entre el miércoles y el jueves, afectó gravemente la infraestructura de diversas provincias, dejando a cientos de familias sin hogar en medio de temperaturas gélidas.

Balance de daños y víctimas

El comunicado oficial de la NDMA detalla un panorama desolador para la población civil:

Pérdidas humanas: 61 fallecidos confirmados hasta el momento.

Heridos: 110 personas con lesiones de diversa gravedad debido a derrumbes y accidentes.

Viviendas destruidas: Un total de 458 casas fueron destruidas parcial o completamente por el peso de la nieve y las inundaciones.

Ganado: Miles de cabezas de ganado, sustento vital en las zonas rurales, murieron por el frío extremo.



Emergencia en Kabul y provincias periféricas

En el distrito de Paghman, en la provincia de Kabul, las nevadas han bloqueado las principales vías de comunicación, dificultando las tareas de rescate y el suministro de ayuda humanitaria. Las imágenes de residentes intentando desplazarse en motocicletas por caminos totalmente cubiertos de blanco reflejan la precariedad de la situación.

La respuesta ante el desastre se ve obstaculizada por la falta de recursos y el aislamiento de las zonas montañosas. La NDMA advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que los equipos de rescate logren acceder a comunidades remotas que permanecen incomunicadas por los aludes de nieve.

Organismos internacionales han expresado su preocupación por la crisis humanitaria, ya que miles de desplazados carecen de refugio adecuado, alimentos y calefacción en una de las regiones más inhóspitas del mundo durante el invierno.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Un residente limpia la nieve, en el distrito de Paghman, Kabul, Afganistán, el 25/01/2026. Al menos 61 personas murieron y otras 110 resultaron heridas el miércoles y jueves por fuertes nevadas y lluvias en Afganistan. Además de las pérdidas humanas, las tormentas han destruido parcial o completamente 458 viviendas, precisó la DNMA. Autor: Xinhua/Saifurahman Safi.