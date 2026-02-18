Trabajadores marítimos anunciaron paro total por 48 horas

El secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina, Mariano Villar, confirmó el paro total de actividades dispuesto por los trabajadores marítimos en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso y denunció que la iniciativa implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

La medida de fuerza fue convocada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF), que anunció un cese de actividades por 48 horas en todo el país, en el marco del conflicto generado por la posible modificación del régimen legal que regula la actividad marítima.

Según explicó Villar, el eje del reclamo es la inclusión de los trabajadores del sector dentro de un esquema que, según el sindicato, los excluye de la Ley de Contrato de Trabajo.

“La razón del paro es que cuando se aprobó en el Senado esta reforma laboral, nos incluye también a los trabajadores marítimos, aunque en realidad nos excluye de la Ley de Contrato de Trabajo, ninguneándonos, mandándonos a lo civil y comercial como si no fuéramos trabajadores”, afirmó el dirigente sindical en Radio 750.