Trabajadores judiciales resuelven paro y movilización al STJ

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), seccional Tierra del Fuego, anunció un paro de 24 horas con movilización para este jueves, en reclamo por un Poder Judicial independiente, sin condicionamientos políticos, mejoras salariales y contra el ajuste impulsado por los gobiernos nacional y provincial.

La medida fue difundida a través de las redes sociales del gremio, bajo el lema «si no hay justicia para los que trabajamos en la justicia, ¿qué puede esperar el resto de la comunidad?”.

Desde la UEJN hicieron un llamado a toda la planta judicial a sumarse a la concentración frente al Superior Tribunal de Justicia (STJ), remarcando «todos al STJ el jueves. Que no falte nadie. Hablá con tu delegado/a o referente para coordinar”.

Según indicaron, la protesta busca visibilizar la situación crítica que atraviesa el sector judicial fueguino, en un contexto nacional de recortes y pérdida del poder adquisitivo. El reclamo también pone el foco en la necesidad de garantizar la independencia judicial, alertando sobre presiones externas que podrían afectar el normal funcionamiento del sistema.