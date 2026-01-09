Trabajadores del Garrahan denunciarán hoy el incumplimiento de la ley de Contrato de Trabajo

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunciará hoy la expulsión anticipada de 45 niños menores de 3 años del Jardín Maternal y el incumplimiento de la ley de Contrato de Trabajo por parte de la intervención designada por el Ministerio de Salud.

BUENOS AIRES (NA).- Lo hará en una conferencia de prensa convocada para a las 12 en el hall de la calle Combate de los Pozos 1.881, para exigir la reincorporación “los niños y niñas que fueron expulsados anticipadamente del Jardín Maternal” de la institución, denominado “Quiero Mimos”.

Según informó el gremio mediante un comunicado, la convocatoria se realiza frente a lo que califican como “una situación grave que afecta directamente a trabajadoras del hospital”, tras “la decisión de la gestión del Garrahan de no contratar docentes”, lo que derivó en “la expulsión anticipada de niños y niñas de la sala de 2 años del Jardín Maternal”, que quedaron fuera del dispositivo de cuidado desde el pasado 30 de diciembre y hasta finales de febrero próximo.

Desde la APyT señalaron que “el Jardín Maternal no es un beneficio, sino un derecho conquistado” y advirtieron que la expulsión anticipada de los niños y niñas “vulnera la Ley de Contrato de Trabajo”, que en su artículo 179 establece que “los establecimientos con más de 100 trabajadores deben contar con salas maternales y guarderías”.