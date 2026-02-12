Trabajadores de un hotel realizan medida de fuerza

Desde el gremio de UTHGRA Río Grande informaron que 27 empleados del Hotel Atlántida reclaman haberes adeudados, una situación que ocurre desde octubre de 2025. Denuncian pagos “esporádicos” y ausencia de respuestas por parte de la patronal.

RÍO GRANDE. – Un total de 27 trabajadores del Hotel Atlántida, ubicado en pleno centro de esta ciudad, llevan adelante una medida de fuerza ante la falta de pago regular de sus salarios, según informó el referente local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Leandro Fabián Aguirre.

En declaraciones a El Sureño, el dirigente sindical señaló que la empresa no abona los haberes “en tiempo y forma” y que las liquidaciones se realizan de manera “muy esporádica”.

“Este tema viene desde octubre de 2025 y venimos todos los meses reclamando”, afirmó Aguirre, quien además sostuvo que hasta el momento no hubo respuestas concretas por parte de la patronal.

El gremialista remarcó que la totalidad del personal afectado asciende a 27 trabajadores y que la medida de fuerza continuará hasta alcanzar una solución. “La patronal no ha dado respuestas y nosotros continuaremos con el reclamo hasta tener una respuesta y exista un acuerdo con los compañeros”, concluyó.

Leandro Fabián Aguirre, de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).