Torres y Schualle, al frente del escalafón

El experimentado Federico Torres y el veinteañero Damián Schualle encabezan –respectivamente- el ranking del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) y del Club Ushuaia Jaque Mate (CUJM), entidades que junto a la flamante Academia Mate de la Coz (Tolhuin) conforman la Federación de Ajedrez de Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- Torres aparece con un ELO (puntaje internacional al 1 de agosto) de 2.089 puntos (modalidad standard), por delante del Maestro Nacional (MN) Francisco Ortiz (2.086), y de la Maestra FIDE Femenino (MFF) Jazmín Donda (2.056), quien viene de ocupar el 12° puesto en el 35° Festival Panamericano de la Juventud, en El Callao (Perú).

Por su parte, Schualle (2.053) se anticipa a Diego Longoni (2.024) y Luciano Remolcoy (1.986).

CLUB USHUAIA JAQUE MATE (38)

O/Ajedrecista Standard Rápido Blitz

1.Damián Schualle 2.053 1.927 1.954

2.Diego Longoni 2.024 2.152 ——

3.Luciano Remolcoy 1.986 1.924 1.945

4.Abraham Jurado 1.927 1.946 ——

5.Waldo González 1.907 1.954 ——

6.Damián Flores 1.887 —— ——

7.Santiago Fricke 1.842 1.852 ——

8.Ricardo Luna 1.820 1.955 1.695

9.Darío Jurado 1.813 1.838 1.780

10.Eduardo Queno 1.801 —— ——

CLUB DE AJEDREZ DE RIO GRANDE (27)

O/Ajedrecista Standard Rápido Blitz

1.Federico Torres 2.089 2.104 2.061

2.Francisco Ortiz 2.086 1.929 2.055

3.Jazmín Donda 2.056 1.632 1.691

4.Oscar Navarro 2.039 2.035 ——

5.Sebastián Sandoval 2.000 1.839 1.888

6.Sebastián Rodríguez 1.998 1.988 ——

7.Ricardo Sosa 1.978 1.974 1.948

8.Lucas Igarzábal 1.956 1.980 1.978

9.Eduardo Saldivia 1.930 1.878 1.849

10.Ariel Farías 1.926 1.893 ——