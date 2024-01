Torneos mixtos en Río Grande y Ushuaia

Desde hoy y hasta el domingo se jugarán sendos torneos de voleibol mixto, en Ushuaia y esta ciudad. La actividad en el torneo de la provincia se desarrollará el sábado 27 y domingo 28, en la Casa del Deporte (Margen Sur), organizada por el Club Universitario.

RIO GRANDE.- Será en la categoría Libre, un mes y medio después de su primera edición. En esta oportunidad hay cinco equipos anotados que se medirán todos contra todos, al mejor de 5 sets.

Al cabo de la etapa clasificatoria, los cuatro mejores ubicados pasarán a las finales, prosiguiendo luego con el partido por el tercer puesto y la final, previstos –respectivamente- para las 17:30 y las 19:00 de pasado mañana.

El domingo 17 de diciembre de 2023, en la última jornada del 1° torneo, Los Pixies le sacó el invicto a Los Más Capitos 2.0 (2-0: 25-20/25-21), en la final; mientras que Relax se quedó con el 3° puesto, ante la no presentación de Team Cebollita. Así quedó la tabla de posiciones: 1.Los Pixies 15 puntos (8 partidos; sets: 15-3); 2.Los Más Capitos 2.0 15 (8; 15-3); 3.Relax 12 (8; 9-8), 4.Team Cebollita 11 (10-8); 5.Los Chasquibum 7 (6; 4-11); 6.ACME 7 (6; 3-10); 7.UCEV 7 (6; 2-11).

En Ushuaia

En la capital provincial el torneo de verano es organizado por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), y se jugará en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, hoy (18:00 a 00:00), mañana (09:00 a 22:00) y el domingo (09:00 a 17:00).

Está reservado para equipos mixtos, con jugadores de entre 15 y 55 años, con un mínimo y máximo –respectivamente- de 1 y 3 varones en cancha.

Entrena Universitario

Desde el martes 2 y hasta el próximo miércoles 31, Universitario practica en el Gimnasio de la EMEI (Escuela Modelo de Educación Integral), en Don Bosco 1593, con este cronograma: 8 a 12 años (mixto), lunes a viernes, 19:00 a 20:00; Sub 14 y Sub 16 femenino, martes y jueves, 20:00 a 21:30; Sub 16 y Sub 18 masculino, martes y jueves, 21:30 a 23:00; Sub 18, Sub 21 y Primera femenino, lunes, miércoles y viernes, 21:30 a 23:00; Sub 21 y Primera masculino, lunes, miércoles y viernes, 20:00 a 21:30.

Liga Argentina

Ayer comenzó en el Polideportivo de Monteros (Tucumán) el 5° Tour de la Liga de Voleibol Argentina, con la participación de José Cejas, en Ciudad de Buenos Aires, actual campeón de la competencia. Los porteños, líderes del certamen, con 35 puntos en 13 partidos, vencieron en la víspera por 3-0 a Boca Juniors, con parciales de 25-16, 25-22 y 29-27.

Su próxima presentación será mañana, cuando a partir de las 22:00 se mida con Tucumán de Gimnasia –organizador del Tour-, de la capital de aquella provincia.

La etapa regular (20 partidos para cada equipo) finalizará el domingo 25 de febrero, dando paso a la ronda final (cuartos de final y semifinales, al mejor de 3 juegos; y final, en una serie al mejor de 5 encuentros).

Liga Nacional

Entretanto, hasta mañana se realizará en el Club Villa Dora, en la capital de Santa Fe, la etapa preliminar de la Liga Nacional de Voleibol Masculina (LNVM), el segundo nivel en el país.

Allí está Franco Ybars, integrando el plantel de Ferro Carril Oeste, que ayer venció por 3-2 a Vélez Sarsfield, con parciales de 26-24, 23-25, 22-25, 26-24 y 15-10.

Los verdolagas, que son punteros, con 11 puntos en 4 partidos (al igual que Libertad, de San Jerónimo Norte), cotejarán hoy (18:00), con Salta Vóley; y mañana (20:00), con Libertad. Los cuatro mejores de cada una de las 2 zonas jugarán la segunda parte dentro de la fase Campeonato; y los demás clasificados, en la de Permanencia. Ambas rondas tendrán por sede a La Rioja, del sábado 17 al sábado 24 de febrero.

2° TORNEO MIXTO LIBRE – CLUB UNIVERSITARIO

N° Ronda Día Hora Partido

01 Fecha 1 Sábado 27 10:00 La Rompe-Acme

02 Fecha 1 Sábado 27 11:30 Los Manyines-Picarones

03 Fecha 2 Sábado 27 13:00 Relax-La Rompe

04 Fecha 2 Sábado 27 14:30 Acme-Los Manyines

05 Fecha 3 Sábado 27 16:00 Picarones-Relax

06 Fecha 3 Sábado 27 17:30 La Rompe-Los Manyines

07 Fecha 4 Sábado 27 19:00 Acme-Picarones

08 Fecha 4 Domingo 28 10:00 Los Manyines-Relax

09 Fecha 5 Domingo 28 11:30 Picarones-La Rompe

10 Fecha 5 Domingo 28 13:00 Acme-Relax

11 Semifinal 1 Domingo 28 14:30 1° vs. 4°

12 Semifinal 2 Domingo 28 16:00 2° vs. 3°

13 3° puesto Domingo 28 17:30 Perdedores semifinales

14 Final Domingo 28 19:00 Ganadores semifinales

LIGA ARGENTINA – TOUR 5

Día Partido Res/Hora

Jueves 25 Defensores-Obras 3-0 (29-27/25-22/25-21)

Jueves 25 Policial-San Lorenzo 3-0 (25-21/25-18/25-18)

Jueves 25 Boca-Ciudad BA 0-3 (16-25/22-25/27-29)

Jueves 25 Tuc.Gimnasia-River s/d

Viernes 26 San Lorenzo-UPCN 10:00

Viernes 26 Obras-Once Unidos 19:00

Viernes 26 Monteros-Defensores 22:00

Sábado 27 San Lorenzo-River 10:00

Sábado 27 Policial-Boca 13:30

Sábado 27 Once Unidos-Monteros 19:00

Sábado 27 Ciudad-Tuc.Gimnasia 22:00

Domingo 28 Policial-UPCN 10:00

Domingo 28 Defensores-River 17:00

Domingo 28 Boca-Monteros 19:30

Domingo 28 Tuc.Gimnasia-Once U 22:00

Sede: Polideportivo Municipal (Monteros).

LIGA NACIONAL

Z Día Partido Res/Hora

A Jueves 25 Libertad (SJN)-Salta Vóley 3-0

A Jueves 25 Social Monteros-Estudiantes LP 0-3

A Jueves 25 Ferro CO-Vélez Sarsfield 3-2

A Viernes 26 Ferro CO-Salta Vóley 18:00

A Viernes 26 Vélez Sarsfield-UVT SJ 20:00

A Viernes 26 Libertad (SJN)-Social Monteros 20:00

A Sábado 27 Salta Vóley-UVT San Juan 18:00

A Sábado 27 Estudiantes LP-Vélez Sarsfield 20:00

A Sábado 27 Libertad SJN-Ferro Carril Oeste 20:00

B Jueves 25 Esc.Normal N°3-Córdoba Vóley 3-0

B Jueves 25 Regatas Corrientes-Villa Dora 3-1

B Jueves 25 CEF N°5 (LR)-Waiwen (CR) 1-3

B Viernes 26 Regatas Corrientes-Waiwen (CR) 09:00

B Viernes 26 Córdoba Vóley-Selección Menor 09:00

B Viernes 26 Villa Dora-Ateneo M.Moreno (Cat) 11:00

B Viernes 26 CEF N°5 (LR)-Esc.Normal N°3 11:00

B Sábado 27 Esc.Normal N°3-Selección Menor 09:00

B Sábado 27 Waiwen (CR)-Ateneo M.Moreno (Cat) 09:00

B Sábado 27 CEF N°5 (LR)-Regatas Corrientes 11:00

B Sábado 27 Villa Dora-Córdoba Vóley 11:00

Sede: Club Villa Dora (Santa Fe).