Torneo de natación “aniversario de Ushuaia”

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Escuela Municipal de Natación, realizará este fin de semana el torneo “Aniversario de Ushuaia”, en el marco de la cuarta fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación (CPAN).

El encuentro deportivo se desarrollará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, y contará con la participación de más de 150 nadadores provenientes de Ushuaia, Río Grande, Santa Cruz y Chile. Competirán deportistas de 10 a 18 años, distribuidos en las categorías infantil, menores, cadetes y juveniles.

El torneo será fiscalizado por la Federación Santacruceña de Natación (FE.SA.NA.DA), lo que garantiza la validez oficial de todos los tiempos registrados. Esto permitirá que las y los nadadores accedan al ranking nacional y puedan clasificar a competencias de mayor nivel.

La actividad comenzará el sábado a las 09:00, mientras que el acto inaugural se llevará a cabo a las 16:00 en el mismo predio. En tanto, la premiación y el cierre del torneo tendrán lugar el domingo por la tarde.