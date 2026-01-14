Torneo de hockey solidario en Tolhuin

Este sábado 17 de enero, el Polideportivo Ezequiel Rivero será escenario del II Torneo de Hockey Mixto de Verano, una propuesta deportiva con fines solidarios que se desarrollará en la ciudad de Tolhuin.

TOLHUIN.- La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para colaborar con el tratamiento médico de la vecina Silvia “Colo” Cisterna, quien se encuentra cursando una enfermedad y necesita una cirugía inmediata en la ciudad de Buenos Aires. Frente a esta situación, desde Tolhuin se decidió impulsar este evento solidario, apelando a la participación de deportistas, familias y vecinos que quieran colaborar desde el juego, el encuentro y el acompañamiento colectivo.

El evento es acompañado por el Municipio de Tolhuin, que respalda la realización de esta actividad como parte del compromiso con el deporte y la solidaridad comunitaria. La organización del torneo está a cargo de Hombre Extremo, mientras que la gestión municipal acompaña y promueve la convocatoria para que la comunidad se sume a una jornada donde el deporte se convierte en una herramienta de ayuda concreta.

Desde la gestión municipal destacaron el sentido de la iniciativa y remarcaron que “porque cuando el deporte convoca, la solidaridad nos une”, subrayando el valor del deporte como espacio de encuentro y compromiso social. En ese marco, se invitó a la comunidad a sumarse, compartir la jornada y aportar a la causa solidaria.

Cabe señalar que el lunes 12 de enero fue el último día de inscripciones para participar del torneo. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2901 490325. El evento se presenta como una muestra más de cómo, en Tolhuin, el deporte y la solidaridad van de la mano para acompañar a quienes más lo necesitan.