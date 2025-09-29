Tolkeyén y Estrella, cuartos

Tolkeyén, de Ushuaia (Sub 14 masculino), y Estrella Vóley, de Río Grande (Sub 14 femenino) finalizaron cuartos en sus respectivas categorías, en el 2° Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV) de Clubes, disputado en Comodoro Rivadavia, entre el lunes 22 y el viernes 26.
RIO GRANDE.- Además, 10.Estrella Vóley Blanco (Sub 14 femenino); y Casa del Deporte, de Río Grande (5° en Sub 12 masculino, 8° en Sub 12 femenino).
Las finales: San Lorenzo (Pto.Deseado)-Boxing (R.Gallegos) 2-0 (25-11/25-15) (Sub 14 femenino); Madrynense (Pto.Madryn)-EM Dante Cantarutti (R.Turbio) 2-1 (21-25/31-29/15-11) (Sub 14 masculino); EM S.Julián-EM Gdor.Gregores 2-0 (25-16/25-19) (Sub 12 femenino); EM Pto.S.Julián-San Martín (Esquel) 2-1 (25-22/19-25/15-10) (Sub 12 masculino).
POSICIONES FINALES
Sub 14 Femenino: 1.San Lorenzo (Puerto Deseado/Sta.Cruz); 2.Atlético Boxing Club (R.Gallegos/SC); 3.Escuela Municipal (Pto.S.Julián/Sta.Cruz); 4.Estrella Vóley (Río Grande/T.del Fuego); 5.Escuela Municipal (Trevelin/Chubut); 6.Martín Rivadavia (Comodoro Rivadavia/Chu); 7.Waiwen Vóley (Comodoro Rivadavia/Chu); 8.Domingo Savio (Comodoro Rivadavia/Chu); 9.Amigos de Laprida (Comodoro Rivadavia/Chu); 10.Estrella Vóley Blanco (Río Grande/T.Fuego); 11.Gimnasio Municipal Ing.Huergo (Comodoro); 12.Gimnasio Municipal N° 4 (Comodoro/Chu); 13.Puerto Vóley (Puerto Madryn/Chubut); 14.Gimnasio Municipal Ciudadela (Comodoro); 15.Escuela Municipal (Río Mayo/Chubut). Sub 14 Masculino: 1.Escuela Madrynense (Puerto Madryn/Chu); 2.EM Dante Cantarutti (Río Turbio/Sta.Cruz); 3.Waiwen Vóley (Comodoro Rivadavia/Chu); 4.Tolkeyen (Ushuaia/Tierra del Fuego); 5.Escuela Municipal (Trevelin/Chubut); 6.Escuela Municipal (Río Mayo/Chubut). Sub 12 Femenino: 1.Escuela Municipal (Pto.S.Julián/Sta.Cruz); 2.Escuela Municipal (Gob.Gregores/SC); 3.San Lorenzo (Puerto Deseado/Sta.Cruz); 4.Amigos de Laprida (Comodoro Rivadavia/Chu); 5.San Martín (Esquel/Chubut); 6.Waiwen Vóley (Comodoro Rivadavia/Chu); 7.Martín Rivadavia (Comodoro Rivadavia/Chu); 8.Casa del Deporte (Río Grande/T.del Fuego); 9.Palazzo Vóley (Comodoro Rivadavia/Chu); 10.Domingo Savio (Comodoro Rivadavia/Chu). Sub 12 Masculino: 1.Escuela Municipal (Pto.S.Julián/Sta.Cruz); 2.San Martín (Esquel/Chubut); 3.Centro Dep.Fitness y Servicios (PSJ/SC); 4.Escuela Municipal (Puerto Santa Cruz/SC); 5.Casa del Deporte (Río Grande/T.del Fuego); 6.Waiwen Vóley (Comodoro Rivadavia/Chu); 7.Palazzo Vóley (Comodoro Rivadavia/Chu).