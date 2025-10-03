Tolhuin y un fin de semana a puro motor

Este fin de semana comienzan los festejos por el 53° aniversario de la ciudad, en lo que será un mes de festejos con diferentes actividades. Desde el Municipio se trabajó articuladamente con el sector privado y organizadores de distintos eventos con el objetivo de que cada fin de semana de octubre sea una fiesta en el Corazón de la Isla.

Este calendario de actividades inicia el sábado 4 y domingo 5 de octubre con dos grandes eventos: el Rally Fueguino “Aniversario de Tolhuin” de APITUR y la 1° edición del Show Car – Al Piso “Corazón de la Isla”, dos encuentros a puro motor para los amantes de los autos.

En lo que es la disputa de la 3° fecha del Campeonato Fueguino de Rally con el Rally de Tolhuin de APITUR, se trata de una competencia tradicional que promete adrenalina en cada tramo de las rutas y caminos de la zona. Este año el circuito incluirá las rutas provinciales 27 (aguas blancas) y 25 (Las Termas) ida y vuelta, y los cierres de ruta estarán previstos desde las 8:00 de la mañana. Serán dos días intensos en los que la pasión por los fierros también dirá presente en la celebración.

El encuentro de Show car “Corazón de la Isla” organizado por Tierra del Fuego al piso, contará con una previa en el edificio de Turismo y Producción (Rupatini 51) con la llegada de los autos aproximadamente a las 17hs, lo que brindará un espacio para conocer y sacarse fotos. Luego se trasladan al autódromo Fin del Mundo, circuito “Carlos Romero” donde pernoctarán hasta el otro día. El domingo es el día central con entrada libre y gratuita para la comunidad con premios, sorteos, juegos, autos destacados y la fusión con el cierre del Rally de Tolhuin.

Desde el Municipio remarcaron que el aniversario de la ciudad es un tiempo de encuentro y orgullo comunitario, que como todos los años se vive con múltiples propuestas deportivas, culturales y recreativas.

Si bien el 9 de octubre se realizarán los actos centrales con el tradicional corte de torta, el desfile cívico-militar y las actividades oficiales, todo el mes estará marcado por celebraciones que buscan sumar a vecinos, vecinas y visitantes.

De esta manera, Tolhuin comienza a vivir sus 53 años de historia con un calendario cargado de propuestas que combinan cultura, deporte y turismo, y que confirman a la ciudad como un verdadero punto de encuentro en el Corazón de Tierra del Fuego.