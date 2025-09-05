Actualidad

Tolhuin y Río Grande fortalecen lazos para impulsar la producción local

viernes 5 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El Municipio de Tolhuin, a través de la Coordinación de Ambiente y Hábitat Urbano y la Coordinación de Turismo y Producción, llevó adelante una jornada de trabajo conjunto con el Municipio de Río Grande y asociaciones productoras de la Margen Sur.

La actividad tuvo como objetivo intercambiar experiencias y fortalecer el desarrollo de la producción local, entendida como un pilar clave de la soberanía alimentaria.

Durante la recorrida, la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas, y el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, arquitecto Hugo Gómez, visitaron el Invernadero Municipal de Río Grande y conocieron de cerca el trabajo que realizan distintos establecimientos de horticultura, criaderos de cerdos y aves de corral. Cada una de estas experiencias refleja la importancia de pensar la cadena productiva como un todo: desde la siembra y el cuidado de los animales, hasta la llegada de los alimentos a la mesa de las familias fueguinas.

“Estos espacios de articulación nos permiten aprender de la experiencia de otros organismos estatales y privados, y al mismo tiempo generar nuevas oportunidades para potenciar a nuestros productores locales”, destacaron desde la comitiva tolhuinense.

En ese sentido, subrayaron que la producción sustentable y con identidad propia no solo implica abastecer en cantidad y calidad, sino también generar empleo genuino y cuidar el ambiente.

La visita dejó como resultado un compromiso conjunto de avanzar en estrategias que fortalezcan la soberanía alimentaria en la provincia, apostando al trabajo articulado entre municipios, instituciones y productores.

“Cuando compartimos saberes, construimos juntos. Y cuando trabajamos en equipo, los frutos se multiplican para toda la comunidad”, expresaron al finalizar la jornada.

