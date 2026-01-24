Tolhuin vuelve a vibrar con el karting callejero

Tolhuin será escenario este domingo 25 de enero del regreso del karting callejero, una propuesta impulsada por la Asociación Pro Karting Ushuaia 2000 (APKU 2000) y acompañada por el Municipio que se desarrollará bajo la modalidad de pilotos invitados en el marco del Máster de Pilotos.

La competencia propone transformar el casco urbano de la ciudad en un circuito de alta velocidad, recuperando una tradición histórica del deporte motor en Tierra del Fuego. La iniciativa contará con la participación de 17 parejas confirmadas y dos categorías en competencia —Cajeros 4T y Sudam—, que prometen una jornada cargada de emociones.

El circuito estará delimitado por las calles Los Ñires, Lucas Bridges y Santiago Rupatini, en pleno centro de Tolhuin. El montaje y desarrollo del trazado cuenta con el respaldo de la gestión municipal, a través de la Secretaría de Turismo y Producción, acompañando esta propuesta que contribuye a seguir posicionando a la ciudad como un destino estratégico para el deporte motor y el turismo deportivo.

En este sentido, el acompañamiento del Municipio resulta clave tanto en la logística como en la proyección del evento, entendiendo al karting callejero no solo como una competencia deportiva, sino también como una actividad que dinamiza la ciudad, convoca a visitantes y fortalece la identidad local vinculada al automovilismo.

La seguridad será un eje central en la preparación del circuito, especialmente en sectores con cordones cuneta. Para minimizar riesgos, la organización dispondrá la colocación de fardos de turba y cubiertas en los puntos más críticos del recorrido, priorizando el cuidado de pilotos y público.

La actividad se concentrará principalmente el domingo 25, aunque el sábado 24 se abrirá el trazado para pruebas libres por la tarde. Según el cronograma oficial, el domingo a partir de las 11:00 se realizará el parque cerrado, la revisión de seguridad y la entrega de transponders. Desde las 12:00 comenzarán los entrenamientos oficiales y, tras las clasificaciones, las finales se pondrán en marcha desde las 14:00, definiendo a los ganadores de acuerdo a la sumatoria de las competencias de pilotos titulares e invitados. La jornada concluirá con la entrega de premios a las 15:00.

Con esta propuesta, Tolhuin vuelve a adueñarse de sus calles para recibir al karting, reafirmando el trabajo conjunto entre las instituciones deportivas y el Municipio para seguir promoviendo eventos que consolidan a la ciudad como un punto de referencia del deporte motor en la provincia.