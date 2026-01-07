Tolhuin: vuelco de una camioneta en la Ruta 3 sin personas lesionadas

El siniestro vial ocurrió el martes por la tarde, a la altura del paraje El Relincho, ubicada a unos 6 km al norte de Tolhuin. El conductor no sufrió heridas.

TOLHUIN.– Durante la tarde del martes se produjo el vuelco de una camioneta utilitaria sobre la Ruta Nacional Nº 3, en cercanías del paraje El Relincho. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas.

El rodado involucrado fue un Fiat Fiorino de color blanco, que al momento de ser hallado por personal policial se encontraba sin ocupantes. Posteriormente, el conductor del vehículo, Gerardo Alberto Ulloa, de 35 años, se presentó de manera voluntaria en la sede policial de esta ciudad, donde manifestó que había perdido el control de la unidad, lo que derivó en el vuelco.

Ulloa indicó que no sufrió lesiones como consecuencia del siniestro vial. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal policial interviniente.