Tolhuin vivió un fin de semana a pura actividad, deporte y turismo

El último fin de semana dejó un balance altamente positivo para Tolhuin, con una importante afluencia de visitantes, múltiples actividades recreativas y deportivas, y un notable movimiento en toda la ciudad. Según los datos registrados por el área de Turismo y Producción del Municipio, la ocupación en alojamientos alcanzó un 65%, con un flujo constante de familias y grupos que eligieron el Corazón de la Isla para descansar y disfrutar de la naturaleza.

Los principales atractivos naturales, como el sendero Cascada La Porfiada, el sendero de la Reserva Laguna Negra y la cabecera del Lago Fagnano (Khami), recibieron a decenas de senderistas que realizaron caminatas de corta duración, aprovechando las buenas condiciones del clima y el entorno natural que distingue a Tolhuin.

En el plano deportivo, el Polideportivo Ezequiel Rivero fue escenario del Torneo Aniversario M30, que reunió a equipos de toda la provincia y consolidó a Tolhuin como un punto de encuentro para el deporte fueguino. En este certamen, el primer puesto fue para Ñires, seguido por URC y en tercer lugar Tolhuin Koy, representando al equipo municipal. Las menciones especiales fueron para Nadia Coman, como jugadora destacada, y Aldana Martínez, de Tolhuin Koy, como mejor arquera. Desde la organización se agradeció la colaboración de Aguas Khami, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, la Dirección de Cultura y Javier Rivero, quien estuvo a cargo de las esculturas entregadas en la premiación.

Paralelamente, las calles céntricas vibraron con la 4° edición de “Autos Locos”, que una vez más superó las expectativas de la organización. Más de 2.500 personas disfrutaron del evento que combinó creatividad, humor y trabajo en equipo, con una gran participación de competidores y familias. En la categoría de tres ruedas, el primer lugar fue para Los Moscos, seguidos por Los Primates, Los Chapa Locos y El Diferencial. En cuatro ruedas, el podio lo encabezó Francesco Bernoulli – Locos al Volante, seguido por Por el Cordero, Los Moto Moto, Por el Cordero Wachines y Los Rayitos.

El evento fue también un impulso para el sector gastronómico local: los más de diez stands instalados registraron un alto nivel de ventas, lo que refuerza la importancia de estas actividades para el movimiento económico y turístico de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron que el balance del fin de semana refleja el crecimiento sostenido de Tolhuin como destino turístico y deportivo, y la necesidad de seguir acompañando propuestas con identidad propia. “Eventos como el torneo M30 o Autos Locos generan encuentro, promueven el turismo interno y fortalecen el sentido de comunidad”, señalaron desde la Secretaría de Turismo y Producción.

Con actividades que integran deporte, recreación, naturaleza y gastronomía, Tolhuin cerró un fin de semana donde el movimiento, la alegría y el espíritu colectivo volvieron a poner en valor al Corazón de la Isla como destino elegido para disfrutar todo el año.