Tolhuin vivió un fin de semana a pura actividad, deporte y turismo

lunes 10 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
El último fin de semana dejó un balance altamente positivo para Tolhuin, con una importante afluencia de visitantes, múltiples actividades recreativas y deportivas, y un notable movimiento en toda la ciudad. Según los datos registrados por el área de Turismo y Producción del Municipio, la ocupación en alojamientos alcanzó un 65%, con un flujo constante de familias y grupos que eligieron el Corazón de la Isla para descansar y disfrutar de la naturaleza.

Los principales atractivos naturales, como el sendero Cascada La Porfiada, el sendero de la Reserva Laguna Negra y la cabecera del Lago Fagnano (Khami), recibieron a decenas de senderistas que realizaron caminatas de corta duración, aprovechando las buenas condiciones del clima y el entorno natural que distingue a Tolhuin.

En el plano deportivo, el Polideportivo Ezequiel Rivero fue escenario del Torneo Aniversario M30, que reunió a equipos de toda la provincia y consolidó a Tolhuin como un punto de encuentro para el deporte fueguino. En este certamen, el primer puesto fue para Ñires, seguido por URC y en tercer lugar Tolhuin Koy, representando al equipo municipal. Las menciones especiales fueron para Nadia Coman, como jugadora destacada, y Aldana Martínez, de Tolhuin Koy, como mejor arquera. Desde la organización se agradeció la colaboración de Aguas Khami, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, la Dirección de Cultura y Javier Rivero, quien estuvo a cargo de las esculturas entregadas en la premiación.

Paralelamente, las calles céntricas vibraron con la 4° edición de “Autos Locos”, que una vez más superó las expectativas de la organización. Más de 2.500 personas disfrutaron del evento que combinó creatividad, humor y trabajo en equipo, con una gran participación de competidores y familias. En la categoría de tres ruedas, el primer lugar fue para Los Moscos, seguidos por Los Primates, Los Chapa Locos y El Diferencial. En cuatro ruedas, el podio lo encabezó Francesco Bernoulli – Locos al Volante, seguido por Por el Cordero, Los Moto Moto, Por el Cordero Wachines y Los Rayitos.

El evento fue también un impulso para el sector gastronómico local: los más de diez stands instalados registraron un alto nivel de ventas, lo que refuerza la importancia de estas actividades para el movimiento económico y turístico de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron que el balance del fin de semana refleja el crecimiento sostenido de Tolhuin como destino turístico y deportivo, y la necesidad de seguir acompañando propuestas con identidad propia. “Eventos como el torneo M30 o Autos Locos generan encuentro, promueven el turismo interno y fortalecen el sentido de comunidad”, señalaron desde la Secretaría de Turismo y Producción.

Con actividades que integran deporte, recreación, naturaleza y gastronomía, Tolhuin cerró un fin de semana donde el movimiento, la alegría y el espíritu colectivo volvieron a poner en valor al Corazón de la Isla como destino elegido para disfrutar todo el año.

