Tolhuin: un incendio consumió una vivienda en el sector La Rinconada

El siniestro ocurrió minutos antes del Año Nuevo. Bomberos Voluntarios lograron controlar el fuego y no se registraron personas heridas.

TOLHUIN.– En horas de la noche del miércoles, poco antes de la llegada del Año Nuevo, se desató un incendio en una cabaña ubicada en el sector conocido como La Rinconada, en la localidad de Tolhuin.

El fuego se propagó con rapidez por toda la estructura, lo que provocó la destrucción total del inmueble. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el foco ígneo, aunque las llamas ya habían consumido por completo la vivienda.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Hasta el momento, se desconocen las causas que habrían originado el incendio y no se descarta ninguna hipótesis.

Cabe destacar la colaboración inmediata de los vecinos del sector.