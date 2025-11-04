Tolhuin suma un nuevo punto comercial y turístico con el “Paseo del Lago”

Autoridades del Municipio de Tolhuin recorrieron el nuevo espacio “Paseo del Lago”, una propuesta comercial y turística que promete convertirse en un punto de encuentro para vecinos, vecinas y visitantes.

Ubicado en pleno centro de la ciudad, Paseo del Lago será la primera galería comercial de Tolhuin, pensada para que comerciantes y nuevos emprendedores puedan crecer, posicionarse y compartir un espacio común. La iniciativa ofrece un entorno cuidado, con alquiler de box por día, fin de semana o mes, diseñado con una identidad local que busca atraer tanto a residentes como a turistas que visiten el corazón de la isla.

Durante la recorrida, los representantes municipales destacaron el valor de este tipo de emprendimientos para el desarrollo local. "Desde el Municipio acompañamos con entusiasmo esta propuesta que apuesta a generar movimiento, oportunidades laborales y nuevas alternativas para el sector productivo y turístico de Tolhuin", señalaron tras la visita.

La visita estuvo encabezada por el Secretario de Turismo y Producción, Ángelo Fagnani, la Secretaria de Administración y Abordaje Territorial, Valeria Sandoval, y la Subsecretaria de Comunicaciones y Asuntos Institucionales, Gimena Contreras, quienes fueron recibidos por Lorena y Marcos, impulsores del proyecto.

El Paseo del Lago se encuentra próximo a su inauguración y promete aportar un aire renovado a la vida comercial de la ciudad, ofreciendo un espacio moderno, accesible y pensado para fortalecer la economía local. Aquellas personas interesadas en sumarse al proyecto o alquilar un espacio pueden comunicarse al (2901) 528990.

Con iniciativas como esta, Tolhuin sigue consolidándose como una ciudad en crecimiento, donde la articulación entre el sector privado y el acompañamiento municipal impulsa nuevas oportunidades de desarrollo para toda la comunidad.