Tolhuin se prepara para el regreso del karting callejero

Durante el último fin de semana, Tolhuin comenzó a vivir la antesala de uno de los eventos más esperados del deporte motor local. Una jornada de pruebas marcó el inicio de las actividades previas al Callejero de Karting – Máster de Pilotos, que se disputará el próximo 25 de enero.

La propuesta cuenta con el acompañamiento del Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaría de Turismo y Producción, que respalda esta iniciativa no solo por su valor deportivo, sino también por su aporte al desarrollo turístico y cultural de la ciudad. En este marco, el evento se proyecta como una alternativa de verano pensada para el disfrute de la comunidad y de quienes visiten la ciudad, con el objetivo de consolidarse como una celebración popular.

La competencia apunta a volver a convertir el centro urbano en un escenario de alta velocidad y emoción, retomando una tradición del automovilismo local que tuvo su auge entre los años 2007 y 2008, cuando las carreras callejeras formaron parte del calendario deportivo de la ciudad.

La organización estará a cargo de la APKU 2000, que da continuidad al calendario del deporte motor provincial y apuesta, en esta ocasión, a un formato de circuito callejero con pilotos invitados, buscando ofrecer una propuesta diferente que convoque tanto a aficionados del automovilismo como a familias y turistas durante la temporada estival.

La actividad se desarrollará en pleno casco urbano de Tolhuin, sobre un trazado definido por las calles Los Ñires, Lucas Bridges y Santiago Rupatini, lo que permitirá transformar el centro de la ciudad en un circuito especialmente preparado para la competencia.

De acuerdo a lo informado por el dirigente deportivo Juan Manuel Pavlov, la jornada contará con una carrera de invitados para las categorías Sudam y Cajeros 4T, consideradas las divisionales de mayor potencia del campeonato provincial, garantizando un espectáculo de alto nivel.

Se estima que la actividad tendrá una duración aproximada de tres horas, durante las cuales se disputarán cerca de 40 vueltas de carrera.

En cuanto a la organización del circuito, la seguridad será uno de los ejes centrales, particularmente por la presencia de cordones cuneta en el trazado urbano. Para reducir posibles riesgos, se prevé la colocación de fardos de turba y cubiertas en los sectores más sensibles del recorrido, priorizando la protección de pilotos y del público presente.