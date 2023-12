Tolhuin se copó con el levantamiento olímpico

La flamante Casa del Deporte de Tolhuin recibió el pasado sábado 9 a la séptima y última fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico, denominada Copa Tolwen.

RIO GRANDE.- En la oportunidad, el certamen que a lo largo de la temporada concitó reunió el interés de deportistas de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, solamente reunió a pesistas locales y de Río Grande.

Estos fueron los resultados: en Femenino: Sub 15: 1.Valentina Castro; 2.Olivia Bondarenko; 3.Isabela Mayo. Sub 17: 1.Malena Roche; 2.Abby Sánchez; 3.Zoe Blanco. Sub 20: 1.Abigail Melín; 2.Abigail Molina. Absoluto: 1.Yamila Olibera; 2.Magdalena Ríos. Mejor atleta: Yamila Olibera. Mejor equipo: CePAR Tolhuin.

Masculino: Sub 15: 1.Teo Moyano; 2.Benjamín Camargo; 3.Erick Leiva. Sub 17: 1.Jesús Décima; 2.Octavio Sosa; 3.Mateo Oyarzo. Sub 20: Matias Nazar. Absoluto: Fernán Navarros. Mejor atleta: Matías Nazar. Mejor equipo: CePAR Tolhuin.