Tolhuin relanza el programa “Descubriendo Tierra del Fuego”

El Municipio de Tolhuin anunció el regreso del programa de verano “Descubriendo Tierra del Fuego”, una propuesta de visitas guiadas que invita a vecinos y vecinas a recorrer algunos de los atractivos más emblemáticos de la provincia durante los meses de enero y febrero. La iniciativa propone redescubrir el territorio fueguino a través de experiencias que combinan naturaleza, historia, educación y recreación, con salidas organizadas a distintos puntos de la isla.

El programa es impulsado por el Municipio de Tolhuin y está destinado a personas de entre 18 y 64 años. Consiste en la realización de visitas dentro de la provincia de Tierra del Fuego, permitiendo conocer espacios naturales y sitios históricos de relevancia, al mismo tiempo que se ofrece una alternativa de esparcimiento distinta a las actividades cotidianas. La propuesta busca acercar a la comunidad a paisajes diversos que forman parte de la identidad fueguina.

Durante el mes de enero, el cronograma incluye tres salidas programadas. El sábado 24 de enero se visitará la Reserva Corazón de la Isla, recorriendo el Sendero La Ruca, en el área del Lago Yehuin, con salida a las 10.00 horas y regreso estimado a las 18.00. El domingo 25 de enero, el destino será el Parque Nacional Tierra del Fuego, con salida a las 10.00 y regreso previsto a las 16.00. Finalmente, el sábado 31 de enero, se realizará una visita a la Estancia Túnel, con salida a las 12.00 y regreso estimado a las 17.00. En febrero, según se informó, se sumarán nuevas propuestas, aunque los destinos y fechas aún no fueron detallados.

El punto de encuentro para todas las salidas será la Dirección de Información y Estadísticas del Municipio de Tolhuin, donde se realizará el registro de participantes y una charla introductoria de aproximadamente 15 minutos, para luego trasladarse hacia el destino correspondiente.

Desde el Municipio se recordó que los cupos son limitados, con un máximo de 18 personas por salida, y que quienes se inscriban deberán completar una declaración jurada como requisito obligatorio en la oficina correspondiente. Además, se indicó que las personas participantes deberán concurrir con ropa cómoda, zapatillas de trekking o similares, botella de hidratación y vianda para el almuerzo.

Las inscripciones se realizan a través del formulario online disponible en las redes sociales del Municipio de Tolhuin. De esta manera, el programa “Descubriendo Tierra del Fuego” vuelve a ponerse en marcha como una opción de verano que promueve el disfrute del entorno natural, el conocimiento del territorio y la recreación responsable dentro de la provincia.