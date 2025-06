Tolhuin refuerza obras de gas en sectores clave de la ciudad

El Municipio de Tolhuin continúa avanzando en una política concreta de inclusión e infraestructura, mediante el refuerzo de redes de gas en distintos sectores de la ciudad. En esta etapa, a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, los trabajos se llevaron adelante en el Parque Industrial, el sector residencial del Barrio Provincias Unidas y el sector productivo del Barrio Ex Matadero, con el objetivo de garantizar el acceso a un servicio esencial que impacta directamente en la calidad de vida de las familias, el arraigo local y la proyección del desarrollo económico y productivo.

La obra busca reducir desigualdades estructurales entre quienes aún dependen de la leña como principal fuente de calefacción y quienes ya cuentan con gas natural, entendiendo que el acceso al gas no solo representa confort, sino también seguridad, salud y dignidad.

En el Parque Industrial, la intervención permitirá potenciar la actividad de fábricas locales y la mano de obra de Tolhuin, acompañando el crecimiento del sector comercial e industrial. En el Barrio Provincias Unidas, se suma a nuevas familias a la red, y a su vez posibilita futuras extensiones hacia zonas aún no alcanzadas por el servicio. Finalmente, en el Barrio Ex Matadero, el avance de obra beneficia al sector productivo, en particular al Vivero Municipal, permitiendo proyectar un aumento en la producción de flores y cultivos experimentales como la cereza. La obra busca reducir desigualdades estructurales entre quienes aún dependen de la leña como principal fuente de calefacción.

Al respecto, el secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Arq. Hugo Gómez, expresó: “Esto marca el crecimiento de Tolhuin, no solamente como ciudad, sino también como espacio de desarrollo para los comercios. Las obras en el Parque Industrial los van a potenciar a nivel productivo. Lo mismo sucede con los viveros, por ejemplo”.

Además, Gómez subrayó el impacto positivo en la población: “Eran 120 familias a las que veníamos asistiendo con leña, y hoy estamos en 80. Seguimos bajando. A nivel global, en 5 años, llegamos a 540 familias con acceso al gas natural”.

El funcionario también destacó que muchas de estas obras se realizan con fondos municipales, lo que refuerza el compromiso del Municipio en garantizar derechos fundamentales a través de una planificación sostenible: “Sostenemos que este es el servicio que se debería dar desde el Municipio para mejorar la calidad de vida de la gente y también para mayor productividad de quienes dependen del gas: industrias, comercios, rotiserías. Por eso invertimos desde la gestión, para ayudar a la comunidad y garantizar los derechos que creemos que deben estar asegurados”.

Con estas acciones, Tolhuin ratifica su rumbo hacia una ciudad más equitativa, conectada y preparada para el futuro, apostando al desarrollo local con sentido comunitario y visión estratégica.