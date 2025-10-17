Tolhuin recibe el 2° Encuentro Nacional de Chevrolet

Este sábado 18 de octubre a partir del mediodía, Tolhuin será una de las paradas principales del 2° Encuentro Nacional de Chevrolet en el Fin del Mundo, un evento que reúne a fanáticos y fanáticas de la emblemática marca automotriz de todo el país.

La actividad enmarcada en el mes aniversario de la ciudad, se desarrollará en el Polideportivo Ezequiel Rivero, donde vecinos, vecinas y visitantes podrán disfrutar del paso de más de un centenar de vehículos que recorrerán las rutas fueguinas en una travesía única.

El encuentro es organizado por el Chivo Club Tierra del Fuego y forma parte de una caravana que atraviesa distintos puntos de la provincia para celebrar la historia y la pasión por los autos Chevrolet. En su paso por Tolhuin, los participantes compartirán un espacio de exhibición y camaradería, donde el público podrá acercarse, tomar fotografías y conocer de cerca modelos clásicos y contemporáneos de la marca.

Luego de la concentración en el Polideportivo, los autos se dirigirán hacia el Lago Fagnano, donde se tomará la tradicional foto grupal frente a uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad. Esta parada simboliza el espíritu de unión y el amor por las rutas fueguinas que caracteriza a la comunidad fierrera de la provincia.

La propuesta invita a las familias tolhuinenses a sumarse y disfrutar de una jornada distinta, al aire libre y en contacto con la historia automovilística nacional. Desde el Municipio destacaron que este tipo de actividades fortalecen el turismo local, promueven el encuentro entre generaciones y consolidan a Tolhuin como un punto de encuentro en el corazón de la isla.