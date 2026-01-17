Tolhuin reabre de manera cuidada y segura el Parque Termal Municipal

El Municipio de Tolhuin informó que a partir del sábado 17 de enero quedará nuevamente habilitado el predio del Parque Termal Municipal del Río Valdez, para que vecinos, vecinas y visitantes puedan volver a disfrutar de este espacio natural único de recreación y encuentro con el entorno.

La reapertura es resultado de un importante esfuerzo humano, técnico y económico por parte del Municipio y la gestión del Intendente Daniel Harrington, que permitió recuperar este espacio y poner en funcionamiento el predio, luego de décadas de abandono, garantizando servicios básicos indispensables como limpieza, mantenimiento, control, atención al público y, fundamentalmente, seguridad para quienes lo visitan.

Esta decisión responde a una demanda permanente de la comunidad, que día a día expresa la necesidad de volver a disfrutar de las piletas y del entorno natural en familia y de manera responsable. Desde el Municipio creemos firmemente que el acceso a las termas debe ser ordenado, seguro y sustentable, cuidando tanto a las personas como al ambiente que nos brinda este privilegio.

Sistema de acceso organizado y por turnos

Con el objetivo de garantizar una experiencia segura, ordenada y de calidad, el Parque Termal funcionará mediante un sistema de ingreso por turnos, con venta anticipada de entradas en formato digital, lo que permite controlar la capacidad del predio, evitar aglomeraciones y asegurar el correcto uso de las instalaciones.

Turnos diarios:

• Turno 1: 08:30 a 11:30hs

• Turno 2: 13 a 16hs

• Turno 3: 17:30 a 20:30hs

El ingreso se habilita únicamente dentro del horario del turno adquirido, y una vez finalizado el mismo, las personas visitantes deberán egresar del predio.

El acceso al complejo se realiza exclusivamente en vehículo particular o transporte habilitado, no estando permitido el ingreso peatonal ni en bicicleta desde el portón por razones de seguridad. Los cupos son limitados por turno.

Tarifas y compra de entradas

Para poder sostener el operativo de funcionamiento, mantenimiento y mejora del predio, se establece una entrada cuyo valor vuelve directamente en mejores servicios, mayor seguridad y mejores condiciones para todas las personas usuarias.

Tarifas por turno:

• Residentes de Tolhuin: $16.000

• Residentes de Tierra del Fuego (Río Grande y Ushuaia): $20.000

• Visitantes nacionales: $32.000

• Visitantes extranjeros: $40.000

• Niños y niñas de 4 a 12 años: $8.000

• Jubilados y pensionados: $8.000

• Menores de 3 años y personas con discapacidad: sin cargo

Estacionamiento (vehículos particulares hasta 7 pasajeros):

• $60.000 por turno

Las entradas se adquieren exclusivamente de manera online a través del sitio oficial: https://termasdetolhuin.com.ar/

Al momento del ingreso se verificará la categoría seleccionada según el DNI. Quienes no puedan acreditar la condición declarada deberán adquirir una nueva entrada a la tarifa general, sin derecho a reclamo ni reintegro.

La compra de la entrada implica el conocimiento y aceptación de las Bases y Condiciones de Uso, así como la declaración de no poseer contraindicaciones médicas para el uso de aguas termales.

Servicios disponibles

La entrada incluye el acceso al complejo termal y los siguientes servicios:

• Sanitarios y vestuarios

• Primeros auxilios

• Señal de internet

• Cafetería y snack bar

Se informa que cada visitante debe llevar su propia toalla.

Además, se encuentra disponible un servicio de traslado en taxis compartidos, con salida desde la parada ubicada frente a la Secretaría de Turismo y Producción. El costo es de $17.500 por persona, con una base mínima de cuatro pasajeros.

Compromiso con el cuidado y la sustentabilidad

Los fondos recaudados se destinan al mantenimiento del predio, la seguridad, la gestión ambiental y la mejora continua del Parque Termal Municipal, reafirmando el compromiso de la gestión con un modelo de uso responsable y sostenible.

Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad y a quienes nos visitan a partir del 17 de enero a disfrutar de las termas, cuidarnos entre todos y seguir poniendo en valor este espacio que es de toda la comunidad.