Tolhuin: rápida intervención policial salvó la vida de un bebé

El menor sufrió una obstrucción respiratoria en su vivienda y fue asistido de urgencia por efectivos policiales, quienes lograron reanimarlo y trasladarlo al hospital. (Foto archivo: Comisaría de Tolhuin)

TOLHUIN.– Cerca de las 19:35 horas de este lunes, personal policial intervino de urgencia tras recibirse un alerta en el número de emergencias 101 por un bebé que presentaba un cuadro de obstrucción respiratoria.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Kooshten N°400. Hasta el lugar acudieron rápidamente el Suboficial Mayor Víctor Alarcón y el Sargento Daniel Demtschinski, quienes constataron que el bebé tenía serias dificultades para respirar debido a la obstrucción de las vías aéreas.

De manera inmediata, los efectivos aplicaron la maniobra de Heimlich, logrando liberar la obstrucción y restablecer la respiración del menor, quien respondió favorablemente a la intervención.

Posteriormente, el bebé y su madre fueron trasladados en un móvil policial hasta el Hospital Modular, donde el pequeño recibió la correspondiente atención médica para su evaluación y control.