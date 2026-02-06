Tolhuin participará del Asado Internacional de Tierra del Fuego en Porvenir

El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaría de Turismo y Producción y la Dirección de Cultura, acompañará la participación de representantes locales en la XXII Versión del Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego, que se llevará adelante en la ciudad de Porvenir.

Como cada año, este tradicional evento reunirá a competidores de Chile y Argentina en una celebración que pone en valor la identidad, la cultura y las tradiciones patagónicas. En esta edición, Tolhuin estará representada por tres destacados equipos: Pico Dulce, últimos campeones en la categoría asado tendido; Los Antuk, quienes obtuvieron el segundo puesto en asado parado; y Los Sancocho, con una trayectoria consolidada y reconocimientos obtenidos en ediciones anteriores.

Además, la grilla artística contará con la participación de Los Hermanos Pérez, quienes representarán a Tolhuin como embajadores culturales, llevando la música y el talento local a este importante encuentro internacional.

Desde el Municipio de Municipio de Tolhuin se acompaña y celebra la participación de los equipos y artistas locales, destacando la importancia de estas propuestas que fortalecen el intercambio cultural y turístico, y que consolidan este evento como un espacio de encuentro para compartir y honrar las tradiciones de la Patagonia.

Finalmente, se felicita a cada uno de los equipos y representantes culturales por su compromiso y se les desea el mayor de los éxitos en esta nueva edición del Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego.