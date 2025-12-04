Tolhuin, nueva jornada del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios

Este viernes 5 de diciembre, de 8 a 12 horas, se llevará adelante una nueva jornada de atención del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) en la ciudad de Tolhuin. La actividad será desarrollada por el Departamento de Desarrollo Sostenible del Municipio, en coordinación con SENASA Río Grande, organismos responsables de acompañar a los productores locales en la tramitación y actualización de este registro obligatorio.

La jornada tendrá lugar en Pedro Oliva 209, punto de encuentro designado para recibir a productores y productoras agropecuarias de Tolhuin. Allí podrán iniciar o actualizar su Registro RENSPA, un trámite indispensable para asegurar la correcta trazabilidad productiva y la sanidad de los establecimientos rurales. Según indicaron los organizadores, esta acción busca fortalecer el desarrollo productivo de la comunidad, garantizando que cada unidad productiva cumpla con los estándares sanitarios requeridos.

La convocatoria se realiza en Tolhuin, aunque no se detalla si habrá futuras jornadas en otros puntos de la ciudad. Lo que sí se informa es que esta instancia constituye una oportunidad clave para regularizar trámites que inciden directamente en la comercialización y el funcionamiento de cada emprendimiento agropecuario.

Las consultas y la pre-inscripción pueden realizarse al 2901 610535, canal habilitado para acompañar a quienes necesiten asesoramiento previo. Desde el área organizadora señalaron que este tipo de iniciativas permiten avanzar hacia un trabajo rural más ordenado, responsable y en línea con las exigencias sanitarias vigentes.

La actividad está programada para este 5 de diciembre, y su realización responde a la necesidad de sostener un registro actualizado que contribuya al fortalecimiento del trabajo local y la mejora continua de cada establecimiento productivo de Tolhuin.