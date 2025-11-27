Tolhuin: Muestra Anual de Actividades Culturales 2025

Este viernes 28 a las 19:00, se llevará adelante la Muestra Anual de Actividades Culturales 2025, un evento que reúne a vecinos, artistas, familias y espacios de formación para celebrar el trabajo que se desarrolla durante todo el año en el ámbito cultural y comunitario.

TOLHUIN.- La actividad volverá a transformarse en un punto de encuentro para la comunidad tolhuinense.

La propuesta está impulsada por la Dirección de Cultura y contará con la participación de los talleres municipales, junto a presentaciones de la Dirección de Discapacidad y de grupos invitados como High Dance (K-Pop) y Viviendo Bachata. Será una oportunidad para que los vecinos y vecinas conozcan de cerca el esfuerzo, el crecimiento y la creatividad que se despliegan a lo largo del año en cada uno de estos espacios formativos.

Además, acompañarán la jornada emprendedores y artesanos del Paseo Hecho con el Corazón -espacio coordinado por la Dirección de Desarrollo Productivo- quienes exhibirán sus productos y fortalecerán el vínculo entre cultura y producción local.

Como todos los años, la muestra no solo busca visibilizar el trabajo artístico, sino también seguir consolidando a Tolhuin como una ciudad que apuesta por el desarrollo cultural y la identidad comunitaria.

El cierre estará a cargo de una peña con destacadas presentaciones musicales y de danza de artistas invitados como Ariel Barquet, Haruwen, Juan Tapponier y Campos, Embrujos, Carla Cárcamo, Karen Keyuk, Nuna Sonqo y Cristian Tejerina, generando un ambiente festivo y familiar para disfrutar entre amigos, vecinos y visitantes.

Con entrada libre y pensada para toda la familia, la Muestra Anual de Actividades Culturales 2025 es uno de los momentos más esperados del calendario municipal, un espacio donde la comunidad comparte, celebra y reconoce el talento hecho con el corazón.