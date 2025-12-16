Tolhuin: La UNTDF presenta la oferta académica 2026

El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Políticas Educativas e Innovación Tecnológica, organiza junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) una jornada informativa destinada a acercar a la comunidad la oferta académica 2026. La actividad se realizará el martes 16 de diciembre, de 17 a 19 horas, en el Centro Universitario del Municipio de Tolhuin, ubicado en Cámpora 466, barrio Islas del Sur.

La propuesta tiene como objetivo brindar información sobre las distintas carreras que ofrece la UNTDF y acompañar a las personas interesadas en iniciar una trayectoria universitaria en 2026. Durante el encuentro, se ofrecerá asistencia para realizar la preinscripción online, teniendo en cuenta que el período de inscripción permanecerá abierto hasta el 17 de diciembre.

La jornada está orientada a promover el derecho a la educación y a reducir las brechas de acceso a la vida universitaria. En ese sentido, se busca acompañar especialmente a jóvenes que enfrentan dificultades socioeconómicas, tecnológicas o simbólicas para acceder a la educación superior.

Esta acción conjunta entre el Municipio de Tolhuin y la UNTDF refuerza el trabajo articulado para acercar oportunidades educativas de nivel superior al territorio, fortaleciendo el rol del Centro Universitario como un espacio clave de orientación, acceso y promoción del derecho a la educación para la comunidad tolhuinense.