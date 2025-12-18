Tolhuin fortalece el acceso a la educación superior

El Municipio acompañó la llegada de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) a la ciudad, en el marco del programa “La UNTDF va a los barrios”.

TOLHUIN.- La jornada se desarrolló el martes 16 de diciembre, de 17:00 a 19:00 en el Centro Universitario Municipal “Néstor Kirchner”, ubicado en el barrio Islas del Sur, y estuvo orientada a acercar información concreta sobre la oferta académica 2026 y a facilitar el proceso de preinscripción a carreras universitarias.

La actividad fue articulada por el Municipio de Tolhuin a través de la Dirección de Políticas Educativas e Innovación Tecnológica, que puso a disposición el espacio, la infraestructura y el acompañamiento territorial necesario para que vecinas y vecinos pudieran acceder, sin intermediarios, a la información y a los trámites vinculados al ingreso a la universidad. Durante la jornada, personal de la UNTDF brindó asesoramiento personalizado sobre carreras, requisitos de inscripción y modalidades de cursada, además de asistir en la preinscripción online.