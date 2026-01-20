Tolhuin finalizó la conexión de gas del B° Ex Matadero

El Municipio de Tolhuin finalizó la conexión de gas en el barrio Ex Matadero, lo que marca un nuevo avance en materia de infraestructura para la ciudad de Tolhuin, consolidando una obra largamente esperada tanto por familias residentes como por productores locales. La finalización de estos trabajos permite completar el 100 % de las conexiones de gas en el barrio, una zona de carácter productivo y residencial permanente, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo económico y la vida cotidiana.

La obra fue impulsada a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, con fondos propios, como parte de una política orientada a acompañar al sector productivo local mediante infraestructura estratégica. El acceso al gas representa una mejora concreta en términos de servicios básicos, pero también una herramienta clave para optimizar procesos productivos, reducir costos y proyectar un crecimiento más sostenible para quienes desarrollan actividades económicas en la ciudad.

Uno de los beneficiarios de esta obra es Roberto Gassman, productor de cerezas orgánicas y floricultura, quien compartió su experiencia tras concretarse la conexión. “La verdad que feliz de que se produzca en este momento la conexión de gas a este lugar, la verdad que era una cosa impensada”, expresó, destacando el impacto que la obra tiene en su actividad y en su vida cotidiana.

En ese sentido, Gassman valoró el acompañamiento municipal tanto de la Secretaria de Planificacion y Desarrollo Urbano como de la Secretaría de Turismo y Producción, y remarcó la importancia de la obra para el sector productivo: “Es muy importante no solo para mejorar la calidad de vida, sino también para mejorar y producir un poco mejor, agregar tecnología a la producción que es algo importante para toda la isla”.

Desde el Municipio de Tolhuin se subrayó que el acceso al gas no solo impacta en el bienestar de las familias, sino que también permite “incorporar tecnología, optimizar la producción y generar mejores condiciones para el trabajo local”. Con este tipo de obras, se busca “consolidar un modelo de desarrollo que acompañe a productores y productoras, fortalezca la economía local y genere oportunidades sostenibles para Tolhuin”.