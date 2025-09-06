Tolhuin exploró el futuro con un Work Shop de Impresión 3D

El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Cultura y la Dirección de Informática, llevó adelante una jornada especial junto a Nexo Soluciones Tecnológicas para acercar a la comunidad las herramientas y conocimientos básicos sobre impresión 3D. La actividad, realizada en la Casa de la Cultura, reunió a unas 50 personas entre jóvenes, principiantes y entusiastas de esta tecnología que cada vez gana más terreno en distintos ámbitos.

Durante el encuentro se presentaron diferentes tipos de impresoras, se explicaron las variedades de plásticos disponibles y sus posibles usos, y se resaltó la importancia de contar con asesoramiento directo y especializado antes de dar los primeros pasos. Además, se abrió un espacio de diálogo para pensar cómo aplicar la impresión 3D de manera sustentable, tanto en el hogar como en instituciones y proyectos profesionales.

La jornada combinó aprendizaje, intercambio de experiencias y una dinámica participativa que mantuvo el interés de los presentes. Como cierre, se realizaron sorteos que aportaron un condimento especial a la propuesta, generando entusiasmo y buena energía en la comunidad.

Desde el Municipio agradecieron a Nexo Soluciones Tecnológicas por su compromiso y a cada vecino y vecina que se sumó a esta experiencia, que tuvo como objetivo abrir la puerta a nuevas formas de innovación y creatividad en Tolhuin.