Tolhuin: Encuentro por la prevención del cáncer de mama

jueves 30 de octubre de 2025
La Dirección de Desarrollo Social de la ciudad llevará adelante una nueva jornada de charla, acompañamiento y concientización en el marco de las acciones de prevención del Cáncer de Mama.

El encuentro contará con la participación de la Dra. Ayelén Gutiérrez y del equipo de Agentes Sanitarios de la Dirección de Atención Primaria de la Salud (APS) del Centro Asistencial Tolhuin, quienes compartirán información actualizada, consejos prácticos y pautas de prevención. La propuesta no incluye la realización de controles médicos, sino que busca brindar herramientas de concientización, fomentar el diálogo y fortalecer el acompañamiento entre mujeres.

La actividad se realizará el viernes 31 de octubre a las 10:30 horas en el Centro Integral Comunitario, ubicado en Ramón Carrillo 1680, y está abierta a todas las mujeres de la comunidad que deseen participar.

El acceso a la información y los controles regulares son fundamentales para salvar vidas, ya que la detección temprana del cáncer de mama aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación. En ese sentido, este espacio busca generar un momento donde se hable con claridad sobre los cuidados, se derriben mitos y se promueva una actitud activa frente a la salud.

“Queremos que cada mujer sepa que conocer su cuerpo, hacerse los chequeos recomendados y hablar del tema sin miedo son pasos esenciales para cuidarnos, por eso, invitamos a todas las vecinas de la ciudad a sumarse a esta propuesta”, señalaron desde la Dirección de Desarrollo Social de Tolhuin.

El encuentro se enmarca dentro de las políticas locales de salud preventiva y acompañamiento comunitario, promoviendo el bienestar integral de las vecinas y el fortalecimiento de una red solidaria de cuidado mutuo.

