Tolhuin despidió el año con tradicional quema del muñeco

Tolhuin vivió una noche cargada de emoción y alegría despidiendo el año junto a la comunidad, en el marco de la tradicional Quema del Muñeco, un ritual colectivo que forma parte de la identidad local y que se sostiene desde hace más de 20 años en la ciudad.

En esta edición, el protagonista fue Stitch, personaje elegido por votación popular de vecinos y vecinas, reafirmando el espíritu participativo que caracteriza a esta celebración. El muñeco fue realizado por la Coordinación de Servicios Públicos del Municipio, y quedó emplazado en el predio durante el mediodía previo al evento, como antesala de una noche muy esperada.

La jornada reunió a familias, amistades y visitantes en un ambiente festivo, con musicalización y animación, stands gastronómicos, sorteos y múltiples momentos de encuentro, donde no faltaron las sonrisas y los abrazos para cerrar el año juntos.

Cabe destacar que, desde el año pasado, esta tradición tan arraigada pasó a ser acompañada y organizada por el Municipio, luego de que la familia “Maslov- Barrientos”, impulsora de la Quema del Muñeco durante décadas, decidiera legar su continuidad a la comunidad, fortaleciendo su carácter colectivo y su proyección hacia el futuro.

La Quema del Muñeco volvió a ser un momento especial para cerrar una etapa, renovar energías y reafirmar los lazos comunitarios que nos unen como ciudad.

Desde el Mujicipio auguraron buenos deseos, manifestando “que el nuevo año nos encuentre unidos, con más encuentros, sueños compartidos y el compromiso de seguir construyendo juntos el Tolhuin que queremos”.