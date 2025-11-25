Tolhuin celebró el Día de la Música

El patio de la Casa de la Cultura fue escenario de una tarde en la que vecinos, artistas y emprendedores se reunieron para celebrar el Día de la Música. La actividad fue desarrollada por la Dirección de Cultura del Municipio de Tolhuin y reunió propuestas musicales y creativas en un espacio que continúa consolidándose como punto de encuentro para la comunidad.
TOLHUIN.- Durante la jornada, diferentes bandas y artistas locales compartieron sus presentaciones en vivo, mientras que emprendedores de la feria Corazón de la Isla y del paseo Hecho con el Corazón, dependientes de la Dirección de Desarrollo Productivo, acompañaron con sus producciones y pusieron color y dinamismo al evento. Según lo expresado por la Dirección de Cultura y por la Secretaría de Gobierno, representada por Ana Paula Cejas, la intención es seguir fortaleciendo este patio como un ámbito destinado al arte, la expresión colectiva y la participación de la ciudadanía.
La propuesta contó con la presencia de los grupos Lalola, High Dance, La Ruta, No Hay Sistema y A Tu Salud, quienes aportaron música, baile y una amplia variedad de estilos que fueron celebrados por el público.
Desde el Municipio destacaron que este tipo de iniciativas contribuye a promover el talento local, fortalecer la identidad cultural de Tolhuin y consolidar espacios donde el arte y la comunidad puedan encontrarse. La celebración cerró con el compromiso de seguir impulsando actividades que fomenten la participación y el disfrute colectivo.