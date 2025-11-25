Tolhuin celebró el Día de la Música

El patio de la Casa de la Cultura fue escenario de una tarde en la que vecinos, artistas y emprendedores se reunieron para celebrar el Día de la Música. La actividad fue desarrollada por la Dirección de Cultura del Municipio de Tolhuin y reunió propuestas musicales y creativas en un espacio que continúa consolidándose como punto de encuentro para la comunidad.

TOLHUIN.- Durante la jornada, diferentes bandas y artistas locales compartieron sus presentaciones en vivo, mientras que emprendedores de la feria Corazón de la Isla y del paseo Hecho con el Corazón, dependientes de la Dirección de Desarrollo Productivo, acompañaron con sus producciones y pusieron color y dinamismo al evento. Según lo expresado por la Dirección de Cultura y por la Secretaría de Gobierno, representada por Ana Paula Cejas, la intención es seguir fortaleciendo este patio como un ámbito destinado al arte, la expresión colectiva y la participación de la ciudadanía.

La propuesta contó con la presencia de los grupos Lalola, High Dance, La Ruta, No Hay Sistema y A Tu Salud, quienes aportaron música, baile y una amplia variedad de estilos que fueron celebrados por el público. La concurrencia de vecinos y vecinas acompañó de manera constante, generando un clima festivo que reflejó el valor de estos encuentros para la vida cultural de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de iniciativas contribuye a promover el talento local, fortalecer la identidad cultural de Tolhuin y consolidar espacios donde el arte y la comunidad puedan encontrarse. La celebración cerró con el compromiso de seguir impulsando actividades que fomenten la participación y el disfrute colectivo.