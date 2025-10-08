Tolhuin celebra su 53° aniversario con actos, desfile y festejos populares

Este jueves 9 de octubre, la ciudad del corazón de la isla celebrará su 53° aniversario con una jornada cargada de emoción, historia y espíritu comunitario. Desde el Municipio de Tolhuin se convocó a instituciones, organizaciones, vecinos y vecinas a participar de las actividades protocolares y recreativas que marcarán una nueva conmemoración de la fundación de la localidad.

Los festejos comenzarán a las 10 horas con el acto central en el Polideportivo Municipal Ezequiel Rivero, que contará con presentaciones artísticas locales y la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de distintas instituciones. Luego, a las 11 horas, se realizará el tradicional corte de torta aniversario, acompañado por la Banda Municipal de Río Grande.

Posteriormente, se llevará a cabo un homenaje en la piedra fundacional, símbolo de la historia y el crecimiento de Tolhuin, y a las 12:30 horas tendrá lugar el Desfile Cívico Militar sobre la avenida Los Ñires, donde desfilarán escuelas, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y agrupaciones gauchas, en una muestra de identidad y pertenencia.

Una vez finalizado el desfile, la agrupación tradicionalista “El Orejano”, con el acompañamiento del Municipio, invitará a toda la comunidad al Campo de Doma “Cura Gaucho José Zink”, donde se desarrollarán juegos de destrezas criollas como prueba de riendas, carrera de sortija, “arréglese como pueda”, baile de la silla y carrera en equipo, además de contar con servicio de buffet y cantina.

Desde el Municipio destacaron que la fecha representa “una oportunidad para celebrar en comunidad la historia de Tolhuin, honrar a sus pioneros y proyectar juntos el futuro de una ciudad que sigue creciendo con esfuerzo y arraigo fueguino”.