Tolhuin avanza con obras de gas para fortalecer a productores

El Municipio de Tolhuin continúa impulsando obras estratégicas que acompañan el crecimiento del sector productivo, con intervenciones financiadas íntegramente con fondos propios y ejecutadas por equipos locales.

TOLHUIN.- Durante estos días se realizaron trabajos de detección del gasoducto que abastece a toda la ciudad y el conexionado de nuevas instalaciones destinadas a potenciar la actividad de productores y productoras del territorio. Una de las obras más significativas es la conexión de gas para un grupo de antiguos productores de la comunidad, quienes aguardaban esta mejora desde hacía más de dos décadas.

La intervención no solo resuelve una demanda histórica, sino que representa un acto de reparación y reconocimiento hacia quienes sostienen la producción local desde hace tantos años.

De esta forma lo expresaron Miriam y Dionisio, vecinos beneficiarios de la obra: “Veinte años que estamos esperando el gas. Gracias a la gestión pudimos tener el gas, es un gasto menos para nosotros. Hay que tener paciencia, sabemos que es difícil hacer una obra con la situación actual, pero ahora estamos disfrutando de tener el gas”.

Además, estas tareas son un paso clave para avanzar en la planificación general de infraestructura productiva. Una vez finalizados los trabajos en la zona de viveros, el Municipio prevé iniciar el tendido necesario para llevar el servicio a los sectores de huertas de antiguos pobladores, ampliando aún más la red y llegando a más familias que trabajan día a día por el desarrollo del Corazón de la Isla.

Con cada obra, el Municipio reafirma su compromiso con una gestión que prioriza la infraestructura pública, mejora la calidad de vida y consolida oportunidades para quienes producen en Tolhuin