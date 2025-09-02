Tolhuin acompaña e invita a participar del proyecto “Las calles de mi ciudad”

Desde el Municipio de Tolhuin destacaron el proyecto “Las calles de mi ciudad: un laberinto sin señal”, elaborado por estudiantes de 4° “B” de la Escuela N°45 “Congreso de Tucumán”, postulado para la instancia nacional de la Feria de Ciencias.

TOLHUIN.- La iniciativa tiene como objetivo reflexionar sobre la organización del espacio urbano de nuestra ciudad, analizando cómo nos orientamos en Tolhuin, evaluando el estado actual de la señalización vial y abriendo un debate sobre nuevas propuestas que contribuyan a mejorar la vida de la comunidad.

Como parte de la investigación, las y los estudiantes invitan a los vecinos y vecinas a participar en encuestas que permitirán sumar miradas y experiencias sobre la forma en que transitamos nuestra ciudad.

Estos cuestionarios, que se encuentran en la redes sociales del Municipio de Tolhuin, se titulan “En las calles de mi ciudad” y “Mi aprendizaje se enriquece con tu voz”, y están constituyen una herramienta fundamental para que el proyecto refleje la voz colectiva de la comunidad.

Desde el Municipio se destacó que este tipo de propuestas refuerzan el sentido de pertenencia y fomentan la construcción de una mirada compartida sobre el desarrollo urbano de Tolhuin. En ese sentido, remarcaron que la participación ciudadana es clave para pensar juntos una ciudad más accesible, ordenada y con identidad propia.

Cuestionario 1: “En las calles de mi ciudad”

https://docs.google.com/forms/d/1kywoOJ3TW9ZU1V4R6EP8i_1KXwcscalRtPcmxGwXGkw/viewform?edit_requested=true

Cuestionario 2: “Mi aprendizaje se enriquece con tu voz”

https://docs.google.com/forms/d/1W4O3mgR-px7ltXAT3VvY8mArBXaplbNJbU8EoZU9nM4/viewform?edit_requested=true