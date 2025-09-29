Todos los resultados del 11° Torneo Jaqueline Mayorga

El jueves 25 y el sábado 26 se disputó en esta ciudad el 11° Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”, organizado por el Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD) de esta ciudad, en el año de su trigésimo aniversario.

RIO GRANDE.- La actividad se concentró mayoritariamente en el gimnasio Jorge Muriel y sus aledaños, donde tuvo el certamen de atletismo, con carreras de velocidad (100 metros), y concursos de salto en largo y lanzamientos (jabalina, bala y clavas). En la segunda jornada se agrupó en las series del hectómetro a quienes obtuvieron marcas lo más cercanas posibles, independientemente de la discapacidad de los participantes. HECTOMETRO. A la izquierda, Iván Suigo, Pablo Piris y Cristian Sosa (serie 9 imagen principal). Y a la derecha, Adrián Miranda, Juan Maza, Owen Ramírez y Víctor Valor (serie 10).

Además, éstas fueron las posiciones en boccias: 1.Mariano Saavedra; 2.Fátima Velárdez; 3.Marcelo González. BOCCIAS. Todos los participantes, y el podio: Fátima Velárdez (2°), Mariano Saavedra (1°) y Marcelo González (3°). LARGO. Juan Maza (2°), Iván Suigo (1°) y Pablo Piris (3°). 100 METROS. Miranda (2°), Ramírez (1°) y Piris (3°).

ATLETISMO ADAPTADO

Primera Jornada: Masculino: Intelectual: Sub 20: 100 metros: 1.Osiris Hassán 16.0; 2.Benjamín Pérez 16.5; 3.Yamil Gutiérrez 20.1. Salto en largo: 1.Hassán 2,70; 2.Ramírez 2,10. Sub 30: 100 metros:1.Juan Maza 14.4; 2.Ian Correa 16.0; 3.Daniel Sena 16.2; 4.Mauricio Salguero 17.7; 5.Martín Quiñimpera 20.9. Salto en largo: 1.Joaquín Serramone 2,10; 2.Salguero 1,89; 3.Elías Rodríguez 1,77. Bala: Jonatan Baigorria 4,98. Motor: PC 51: Bala: 4 kilos: Maicol Velardez 4,55. 3 kilos: 1.Daniel Godoy 5,64; 2.Renzo Recaldez 5,14. Visual 12: Bala: Osvaldo Verrón 4,40. Sub 40: Salto en largo: 1.Iván Suigo 3,66; 2.Juan Maza 3,55; 3.Pablo Piriz 3,54; 4.Carlos Andrada 1,95.

TODAS LAS DELEGACIONES. De arriba hacia abajo, el CAAD Ushuaia, los deportistas de la Secretaría de Deportes; los del municipio de Río Grande; y los del CAAD riograndense.



Sub 50: 100 metros: 1.Víctor Valor 13.2; 2.Osvaldo Verrón 19.6; 3.Baigorria 19.7. Salto en largo: 1.Valor 3,03; 2.Daniel Sena 2,47. Bala: Valor 8,04. Hipoacúsio: Sub 30: 100 metros: 1.Owen Ramírez 13.5; 2.Adrián Miranda 14.4; 3.Pablo Piriz 15.5; 4.Joaquín Serramone 17.6; 5.Elías Rodríguez 18.2. Sub 40:100 metros: 1.Iván Suigo 14.9; 2.Lucas Amaya 19.8. Sub 50: 100 metros: 1.Cristian Sosa 17.1; 2.Carlos Andrada 19.9; 3.Marcos Serramone 23.8. Femenino: Intelectual: Sub 20: 100 metros: 1.Ana Varela 25.6; 2.Melani Gareca 35.6. Salto en largo: Morena Bauer 3,00. Bala 84 kilos): Bauer 4,06. PC (2 kilos): Agustina Dautel 3,90. Sub 30: 100 metros:1.Jenifer Galván 17.6; 2.Maira González 19.2; 3.Camila Cárcamo 22.0; 4.Candela Molla 23.3; 5.Jésica Pruyas 23.9. Salto en largo: 1.Galván 2,70; 2.Cárcamo 1,83. Bala: 4 kilos: 1.Galván 4,17. 3 kilos: 1.Cárcamo 3,82; 2.González 3,26; 3.Gareca 2,49; 4.Estefanía Vilte 2,43. PC: Molla 4,32. Visual 12: Bala (3 kilos): Pruyas 3,86. Sub 40: Bala (4 kilos): 1.Ana Dipilato 4,86; 2.Valeria Tévez 4,03; 3.Ana Varela 3,71. Sub 50: Salto en largo: 1.Tévez 2,69; 2.Dipilato 1,55. Bala (3 kilos): Perla Massi 3,17. Hipoacúsio: Sub 20: 100 metros: 1.Bauer 17.8; 2.Vilte 36.1. Sub 40: 1.Tévez 17.8; 2.Dipilato 20.0; 3.Yamila Escobar 24.8.

Segunda jornada: 100 metros: Serie 1: 1.Ana Varela 26.0; 2.Melani Gareca 27.0; 3.Estefanía Vilte 38.3. Serie 2: 1.Marcos Zamorano 22.8; 2.Yamila Escobar 24.3. Serie 3: 1.Yamil Gutiérrez 21.5; 2.Martín Quiñimpera 23.2; 3.Jésica Pruyas 25.1. Serie 4: 1.Jonatan Baigorria 19.9; 2.Ana Dipilato 20.6; 3.Camila Cárcamo 23.8. Serie 5: 1.Maira González 19.7; 2.Osvaldo Verrón 19.8. Serie 6: 1.Jennifer Guzmán 17.6; 2.Morena Bauer 17.8; 3.Elías Rodríguez 17.9; 4.Lucas Amaya 19.3. Serie 7: 1.Joaquín Seramone 17.4; 2.Mauricio Salguero 17.9; 3.Valeria Tévez 17.9. Serie 8: 1.Benjamín Pérez 16.3; 2.Angus Correa 16.4; 3.Daniuel Sena 16.4. Serie 9: 1.Iván Suigo 15.3; 2.Pablo Piris 15.9; 3.Cristian Sosa 19.0. Serie 10: 1.Juan Maza 14.5; 2.Owen Ramírez 14.6; 3.Adrián Miranda 16.4; 4.Víctor Valor 16.8.