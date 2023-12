Los campeones nacionales en el Rally de los Lagos

El domingo la realización de la XXIV Edición del Rally de los Lagos del Fin del Mundo, organizada por el Pata Sport, tuvo el aval de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACiMo) para volver a coronar como campeones argentinos de rally a todos aquellos que se quedaran con sus respectivas divisionales.

RIO GRANDE.- Y fue así que 95 corredores fueron por esos títulos exceptuando a aquellos que se inscribieron en Promocionales A y B, tanto en damas como en caballeros quienes son lo que están dando sus primeras pedaleadas en la disciplina.

Los 45 kilómetros fueron dominados por dos riograndenses, primero quien se escapó fue el Sub 23 Gabriel Salguero, quien hasta poco del cierre de la prueba estuvo en punta, pero luego tras flaquear en los kilómetros finales fue el experimentado Juan Carlos Cárdenas quien lo pasó y se fue directo al triunfo de la general, coronándose campeón nacional en Master B1; mientras que Gaby que fue segundo, se calzó la casaca nacional en Sub 23.

Los primeros seis clasificados en la general de los 45, los que largaron desde Petrel y fueron todo el trazado por el sendero de las motos se quedaron con los respectivos campeonatos nacionales; el tercero fue el juvenil ushuaiense Thomas Jones quien venía de conseguir una medalla de bronce en los Juegos Epade 2023 disputados en La Pampa; mientras que el cuarto fue Martín Molina de Villa Cañás y hoy residiendo en El Maitén quien se quedó con el 1 en Master B2.

En la quinta ubicación llegó otro capitalino, Jorge Rejas, quien se adueñó de la divisional Master A; mientras que sexto fue el Elite Ismael Echeverría, quien pese a sufrir una dura caída no bien arrancó el Rally corrió todo el trazado con un corte importante en el codo que sangró de principio a fin y recién en la llegada fue atendido por una de las ambulancias que dispuso la organización. La gran Angela Nieva en la trepada más dura del Rally de los Lagos, alcanzó su sexta victoria.

Las Damas que compitieron en esta distancia fueron tres, Liliana Figueredo de Tolhuin en Master B, Carolina Carmelo en Master A y Alma Cuffré en Juveniles, quienes por cuestiones lógicas las tres se calzaron la casaca de campeonas argentinas.

En la distancia de 20 kilómetros, la general fue ganada por el cadete Thiago Sánchez quien se coronó campeón nacional en la divisional; mientras que Rubén Melgarejo fue el campeón en Master C, mientras que en los 10K, el ganador fue Jame Barría (Master D) y el menor Andrés Cárcamo, el campeón nacional más joven del Rally.

En familia

Angela Nievas no sólo que se quedó con la general mayor en Damas y se alzó con su sexta victoria en el Rally de los Lagos, sino que al coronarse campeona nacional compartió el mismo logro que su hijo Gaby Salguero quien se coronó en Sub 23, por lo que fue un fin de semana redondito.

En la general de la distancia mayor Nicolás Benavídez se alzó por tercera vez con el Rally y fue campeón nacional en Pro Master; mientras que Gustavo Santana lo hizo en Pro Elite, redondeando una gran cantidad de campeones argentinos de Rally que arrojó esta Edición XXIV luego de varias temporadas sin que la FACiMo estuviera avalando esta competencia por motivos que en estos momentos no vienen al caso.

Para el año venidero, cuando se cumplan 25 ediciones, las famosas Bodas de Plata, ojalá haya un acercamiento entre corredores y organización, no para limar asperezas dado que el Pata Sport no tiene problemas con los corredores riograndenses que no quieren correr esta emblemática competencia y vuelva a resurgir la mejor carrera de la Isla, algo que se viene perdiendo desde hace un par de años a la fecha.

También sería bueno que las categorías superiores realicen la totalidad del recorrido, y así coronar a los verdaderos campeones argentinos, y que los 45K sean sólo una alternativa para dos o cuatro divisiones, y no al revés como fue en esta Edición.

Clasificación General – 58km.

Pos/Ciclistas Categoría Localidad Tiempos

1° Nicolás Benavídez Master Pro Ushuaia 2:43:41

2° Gonzalo Pasdevicelli Master Pro Ushuaia 2:46:46

3° Gustavo Santana Elite Pro Río Grande 2:48:01

4° Francisco Zamora Master Pro Río Grande 2:50:28

5° Alesis Vega Master Pro Río Grande 2:59:22

6° Emilio Anderfuhrn Elite Pro Ushuaia 3:00:50

7° Franco Barrientos Master Pro Río Grande 3:02:08

8° Fabián López Master Pro Río Grande 3:02:36

9° Héctor Mascareña Master Pro Río Grande 3:03:21

10° Fernando Lescano Master Pro Ushuaia 3:10:02

11° Carlos Fernández Master Pro Ushuaia 3:10:30

12° Angela Nieva Damas Master Río Grande 3:13:44

13° Walter Javier Ortiz Master Pro Ushuaia 3:14:29

14° Ariel Montero Master Pro Río Grande 3:16:06

15° Nicolás Cichero Master Pro Ushuaia 3:25:08

16° Edit Ruth Haag Damas Master Río Grande 3:30:22

17° Agostina Melgarejo Damas Elite Río Grande 3:30:32

18° Henry Cárcamo Master Pro Río Grande 3:30:59

19° Pablo Javier Núñez Master Pro Ushuaia 3:31:12

20° Gabriela Gauliski Damas Master Río Grande 3:32:57

21° Mariana Pabón Damas Master Ushuaia 3:41:08

22° Juan Pablo Bartizzaghi Master Pro Ushuaia 4:04:28

23° Marcelo Palacios Master Pro Río Grande 4:15:06

24° Juan Pablo Rotzin Elite Pro Río Grande 4:51:05

Ab. Pablo Salgado Elite Pro Ushuaia sin tiempo

Ab. Darío Guzmán Master Pro Ushuaia sin tiempo

Clasificación General – 45 Km.

Pos/Ciclistas Categoría Localidad Tiempos

1° Juan Cárdenas Master B1 Río Grande 2:19:16

2° Gabriel Salguero Sub 23 Río Grande 2:20:47

3° Thomas Jones Juveniles Ushuaia 2:21:29

4° Martín Molina Master B2 El Maitén 2:22:05

5° Jorge Rejas Master A Ushuaia 2:24:14

6° Ismael Echeverría Elite Río Grande 2:26:03

7° Sebastián Pastori Master B1 Río Grande 2:26:30

8° Luciano Núñez Master B2 Ushuaia 2:28:42

9° Ramiro González Master A Ushuaia 2:29:31

10° Leandro Rohr Master B1 Río Grande 2:29:42

11° Gabriel Heredia Master B1 Ushuaia 2:30:22

12° Mauro Arrieta Master A Río Grande 2:32:29

13° Joel Mieri Master A Río Grande 2:34:39

14° Fabián Aguilar Elite Río Grande 2:34:50

15° Lucas Pus Abio Master B2 Ushuaia 2:35:02

16° Alberto Velásquez Master B1 Ushuaia 2:35:55

17° Gonzalo Velásquez Juveniles Ushuaia 2:36:23

18° Lucas Baner Sub 23 Tolhuin 2:37:31

19° Lucas Torres Juveniles Río Grande 2:41:47

20° Juan Pablo Villarroel Elite Río Grande 2:42:56

21° Walter Acuña Master B2 Ushuaia 2:44:18

22° Jorge Brizuela Master B1 Río Grande 2:47:55

23° Mariano Coronel Master A Río Grande 2:50:44

24° Pablo Ruiz Rivera Elite Ushuaia 2:51:23

25° Gabriel Díaz Master B1 Ushuaia 2:52:23

26° Fernando Oroa Master B1 Ushuaia 2:54:05

27° Martín Ortega Master B2 Ushuaia 3:00:09

28° Martín Velazco Master B2 Río Grande 3:00:48

29° Lucaa Lepio Juveniles Ushuaia 3:04:40

30° Gastón Barceló Master B2 Ushuaia 3:04:49

31° Daniel Toro Master B2 Esquel 3:06:30

32° Liliana Figueredo Damas MB Tolhuin 3:07:35

33° Cristian Jofré Master A Ushuaia 3:12:52

34° Agustina Carmelo Damas MA Ushuaia 3:13:23

35° Lucas Carou Master A Río Grande 3:13:41

36° Mauricio Vassallo Master B2 Ushuaia 3:14:34

37° Franco González Elite Río Grande 3:15:32

38° Fernando Gómez Master B1 Río Grande 3:15:59

39° Jonatan Mamaní Elite Ushuaia 3:21:17

40° Carlos Daniel Uribe Master B2 Río Grande 3:30:24

41° Alma Cuffré Damas Juv. Ushuaia 3:31:22

42° Jonathan Iriarte Master A Ushuaia 3:36:28

43° Gustavo Albornoz Master A Río Grande 3:48:50

44° Rolando Fernández Master B1 Ushuaia 3:58:01

Ab. Sharon Lepio Juveniles Ushuaia sin tiempo

Ab. Juan Monasterio Master B2 Ushuaia sin tiempo

Clasificación General – 20 Km.

Pos/Ciclistas Categoría Localidad Tiempos

1° Thiago Sánchez Cadetes Río Grande 54:12

2° Máximo Pintos Cadetes Río Grande 58:42

3° Rubén Melgarejo Master C Río Grande 1:01:53

4° Arturo Ponce Master C Ushuaia 1:08:36

5° Carlos Luis Gómez Master C Ushuaia 1:08:49

6° Thomas Ayala Promo A Río Grande 1:09:48

7° José Toranza Master C Río Grande 1:11:27

8° Damián Aguilera Promo A Río Grande 1:11:36

9° Lucca Beltrando Cadetes Río Grande 1:18:18

10° Matías Calvo Promo A Río Grande 1:20:05

11° Ignacio Garay Prom A Río Grande 1:32:02

12° Jonatan Prediger Promo A Río Grande 1:44:36

13° Daiana Do Santos Damas PA Río Grande 1:47:10

14° Jorge Vilchez Promo A Río Grande 1:50:55

15° Héctor González Promo A Río Grande 1:53:01

16° Juan Pablo Alvarez Master C Río Grande 2:11:24

Clasificación General – 10Km.

Pos/Ciclistas Categoría Localidad Tiempos

1° Martín Aguilera Prom B Río Grande 43:46

2° Claudio Baner Promo B Tolhuin 48:54

3° Jaime Barría Master D Río Grande 49:20

4° Esteban Baner Promo B Tolhuin 49:41

5° Gustavo Barrios Promo B Río Grande 56:20

6° Andrés Fernández Menores Río Grande 1:00:09

7° Brandon Martínez Menores Río Grande 1:20:05