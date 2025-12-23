Todo Spotify recopilado por activistas piratas en un masivo archivo de 300 terabytes

Anna’s Archive afirma que recopiló millones de pistas de Spotify, en nombre de la preservación

Tal vez pronto esté disponible una enorme porción de Spotify para descargar gratis, si es que tienes suficiente espacio en el disco.

Anna’s Archive, un controvertido proyecto sin fines de lucro que busca preservar toda la cultura y el conocimiento de la humanidad, anunció el fin de semana que logró hacer un backup de Spotify en un archivo masivo.

En general, el sitio de código abierto se centra en libros, revistas y trabajos académicos, que toma de bibliotecas, colecciones oficiales y otras fuentes para ponerlos a disposición por medio de torrents. Pero ahora Anna’s Archive dirigió su atención a la música y empezó por Spotify.

“Esta recopilación de Spotify es nuestro humilde intento por iniciar un archivo de preservación de la música”, escribieron en un blog los de Anna’s Archive. “Por supuesto que Spotify no tiene toda la música del mundo, pero es un buen comienzo”.

Según dice el posteo, el grupo descubrió hace un tiempo cómo recopilar Spotify a escala y decidió que podía formar un archivo de música con el objeto de preservarla.

Anna’s Archive afirma que ha recopilado metadatos de 256 millones de pistas y archivos de audio de unos 86 millones. El tamaño total de la colección es de casi 300 terabytes. La mayoría de los archivos se recopilaron antes de julio de 2025, lo que significa que podría faltar lo más nuevo.

A pesar de que el proyecto sólo recopiló una fracción de todos los archivos de música de Spotify, el sitio dice que la colección representa aproximadamente el 99,6% de la música que la gente escucha en la plataforma.

Por ejemplo, calcula que las tres canciones top en Spotify tienen más streams combinados que las 20 a 100 millones de pistas sumadas. Las canciones son: “Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars (3 mil millones de streams), “Birds of a Feather” de Billie Eilish (3,1 mil millones de streams) y “DtMF” de Bad Bunny (1 mil millones de streams).

El sitio sin fines de lucro reconoció que ya se preserva la música de diferentes formas pero afirmó que muchos de esos proyectos tienen grandes defectos, como demasiado énfasis en los artistas más populares, la fijación con la más alta calidad posible en el audio (lo que convierte poco práctico al archivo por su tamaño) y la falta de un índice Torrent que logre representar a toda la música grabada.

Anna’s Archive dijo que se irán lanzando los archivos en etapas, empezando por los metadatos, seguidos por los archivos de audio (en orden de popularidad) y luego el arte de los álbumes.

“Con la ayuda de todos el legado musical de la humanidad quedará protegido por siempre de la destrucción causada por desastres naturales, guerras, recortes de presupuesto y otras catástrofes», afirma el blog del proyecto.

El gigante del streaming, por supuesto, no está nada contento.

“Spotify ha identificado y deshabilitado las cuentas de usuarios delictivos que recopilan archivos ilegalmente. Hemos implementado nuevas salvaguardas para este tipo de ataques contra los derechos de autor, y monitoreamos activamente toda conducta sospechosa”, le dijo a Gizmodo en declaraciones por e-mail un vocero de Spotify. “Desde el día uno hemos estado al lado de la comunidad artística contra la piratería, y trabajamos activamente con nuestros socios en la industria para proteger a los creadores y defender sus derechos”.