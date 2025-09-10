Sociedad

“Todo por Amor”: Las infancias festejaron su día

miércoles 10 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El Municipio de Río Grande acompañó el festejo del Día de las Infancias organizado por la Asociación Civil “Todo por Amor”, que tuvo lugar en el Espacio Joven de Zona Sur y reunió a numerosas familias que disfrutaron de una tarde de juegos, música y alegría.

Del encuentro participaron el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini; y el director general de Participación Vecinal, Rodrigo Cazenave, quienes compartieron la jornada junto a los vecinos y vecinas.

Marta Gorosito, titular de la Asociación, expresó con emoción: “Mi corazón desborda de alegría al saber que mi gente, del comedor Todo Por Amor, pudo venir al Espacio Joven a pasar una tarde hermosa y saber que cuento con el respaldo de gente del Municipio”. Y agregó: “Está bueno trabajar todos juntos, porque de eso se trata, que la gente que está necesitando vea que nosotros, los referentes, realmente estamos respaldados, porque todos nos necesitamos y más en estos tiempos difíciles”.

En tanto, el secretario Gonzalo Ferro señaló que “Río Grande se construye entre todos y todas, un Municipio de cercanía, un Municipio que acompaña, con vecinos y vecinas como Marta que están comprometidos con su ciudad”.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso de acompañar a las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan día a día por la contención y el bienestar de niños, niñas y familias de la ciudad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *