Todo el Campeonato Clausura 2025 de la ComHandTdF

Los invictos Real Madrid Amarillo (Zona A) y Universitario (Zona B) son los primeros clasificados para la Copa de Oro, en la rama femenina, del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego, tras disputarse el domingo 21 la cuarta fecha del certamen, en el gimnasio municipal del barrio Malvinas Argentinas.

RIO GRANDE.- En la Zona A la segunda plaza la dirimirán las capitalinas de Cuervas del Fin del Mundo y Centro Galicia (se miden el sábado 27, a las 19:00, en el gimnasio del Colegio Ernesto Sábato), mientras que la última vacante de la Zona B la ocuparán el local San Martín o las ushuaienses de HAF.

Los varones, por su parte, juegan a dos ruedas, y San Martín se quedó con el invicto de Universitario.

GOLEADORAS

O/Jugadora Equipo G

1.Estefa.Torres RM Ama. 29

2.Dé.Altamirano RM Azul 28

3.Noelia Cejas S.Andrade 24

GOLEADORES

O/Jugador Equipo G

1.Seba.Cossio San Martín 30

2.Fabián Séspere Universit. 29

3.Juan Soria San Martín 28

FEMENINO A

P/Equipo Pt. J Df.

1.RM Amarillo 9 3 +36

2.Cuervas FdM 3 2 +7

3.C.Galicia (U) 3 2 -6

4.S.Andrade 0 3 -37

FEMENINO B

P/Equipo Pt. J Df.

1.Universitario 9 3 +63

2.RM Azul 6 3 -6

3.San Martín 3 3 +18

4.HAF 3 2 +17

5.HVJ 0 3 -92

MASCULINO

P/Equipo Pt. J Df.

1.San Martín 9 3 +21

2.Universitario 6 3 +14

3.RM Azul 0 2 -7

4.RM Amarillo 0 2 -28

LAS CUERVAS FDM 34 * 22 SERGIO ANDRADE

Las Cuervas: 12.M.González; 29.Rocío Frisen (3), 30.Yoana González (5), 27.Claudia Irebig (8), 31.Romina César (1), 28.Rosa Gallegos (6), 6.Daniela Salgado (2), 34.Oriana Stosic (4), 33.Luciana Muriño (2), 25.Estefanía Rodríguez (1), 26.Diana Chajú, 5.Fernández (1) y 21.Agustina Giménez (1). E: Gabriel González. Sergio Andrade: 2.Gatica (3), 3.Cecilia Navarro (4), 7.Meza (1), 8.Vidal (1), 10.Carolina Igor (2), 11.Camila Herrera, 12.Lozano, 13.Noelia Cejas (9), 14.Cárdenas, 19.Páez, 28.Florencia Cueva y 66.Rodríguez (2). E: Joaquín Obispo. PT: Las Cuervas 18-10. Arbitros: Johana Luna/Fabricio Vinderola. Gimnasio: Margen Sur (14/09). Motivo: Zona A femenina (partido 3/6).

HAF 43 * 23 REAL MADRID AZUL

HAF: 26.J.Jarrys; 14.Victoria Sanow (6), 32.Leila Pérez (3), 9.Evelin Moreira (6), 19.Stella Mercau (2), 2.Micaela Barreto (8), 8.Ornella Torino (3), 12.Roxana Zelaya, 30.Verónica García (1), 6.Sofía Cabezas (2), 21.Carolina García (2), 7.Fernanda Vargas (2), 18.Luisina Leiva (7). E: Jonatan Insaurralde. Real Madrid Azul: 12.M.Herrera; 4-Morena Villalba (2), 5.Dévora Altamirano (11), 7.M.Maturana (5), 15.V.Alvarez (1), 16.Maia Caliva (2), 22.Ludmila Martínez (1), 51.Alina Lezcano, 44.R.Molina (1), 96.Cortés. E: Facundo Balza. PT: HAF 28-13. Arbitros: Fabián Séspere/Zacarías Ramírez. Gimnasio: Margen Sur (14/09). Motivo: Zona B femenina (partido 6/10).

R.MADRID AMARILLO 23 * 39 SAN MARTIN

Real Madrid Amarillo: 12.Foschiatti; 2.Iglesias, 4.Sambad (2), 6.Mendoza, 7.Polo (2), 8.Figueroa, 9.De Castelli (8), 10.Muñoz (5), 11.Almada (3), 17.Altamirano (3). E: Facundo Balza. San Martín: 16.Matías Lupani; 8.M.Montaña (3), 9.N.Serrano (1), 21.Emanuel Mansilla, 22.Pablo Triviño, 70.Nicolás Salinas (2), 71.Juan Soria (10), 72.Facundo Pérez (5), 73.Braian Ojeda (1), 74.M.Centurión (1), 76.Jremías Obispo (4), 77.Sebastián Cossio (8), 78.E.Alvarez (3), 81.Alejandro Vouillez (1), 82.Juan Barría. E: Brisa Basilio. PT: San Martín 19-13. Arbitros: Fabricio Vinderola/Camila Medina. Gimnasio: Margen Sur (14/09). Motivo: Zona única masculina (partido 4/12).

CLAUSURA COMHANDTDF 2025

Categoría Día Gimnasio Partido Res.

Feme-A 06/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Andrade 41-23

Feme-A 14/09 Margen Cuervas-R.Madrid Ama. 23-28

Feme-A 14/09 Margen Sergio Andrade-Cuervas 22-34

Feme-A 21/09 Malvinas Galicia-R.Madrid Ama. 19-32

Feme-A 21/09 Malvinas Galicia-Sergio Andrade 34-27

Feme-A 27/09 Sábato Cuervas-Galicia 19:00

Feme-B 30/08 Margen HVJ-R.Madrid Azul 18-31

Feme-B 30/08 Margen S.Martín-Universit. 17-31

Feme-B 06/09 Margen HVJ-Universitario 8-54

Feme-B 06/09 Margen R.Madrid Azul-S.Martín 27-26

Feme-B 14/09 Margen HAF-Universitario 31-34

Feme-B 14/09 Margen HAF-R.Madrid Azul 43-23

Feme-B 21/09 Malvinas HVJ-San Martín 6-39

Feme-B s/d s/d San Martín-HAF

Feme-B s/d s/d Universitario-RM Azul

Feme-B s/d s/d HAF-HVJ

Masculina 30/08 Margen S.Martín-R.Madrid Azul 32-30

Masculina 30/08 Margen R.Madrid Ama.-Universit. 32-44

Masculina 06/09 Margen R.Madrid Azul-Universit. 30-35

Masculina 14/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Martín 23-39

Masculina 21/09 Malvinas Universitario-San Martín 32-35

Masculina s/d s/d RM Azul-RM Amarillo

Masculina s/d s/d R.Madrid Azul-S.Martín

Masculina s/d s/d Universit.-R.Madrid Ama.

Masculina s/d s/d Universit.-R.Madrid Azul

Masculina s/d s/d S.Martín-R.Madrid Ama.

Masculina s/d s/d San Martín-Universitario

Masculina s/d s/d RM Amarillo-RM Azul

GALICIA 19 * 32 R.MADRID AMARILLO

Centro Galicia: 22.I.Vargas; 4.M.Rojas (1), 8.L.Giménez (2), 9.L.Gardela (1), 16.D.Cárdenas, 22.Candela Tauro (7), 26.Paola Quiroga, 44.C.Vázquez (3), 88.M.Fernández (5). E: N.Velázquez. Real Madrid Amarillo: 33.Luciana Maquiavelo; 3.Estefanía Medina (3), 6.Gisela González (3), 8.Mariela Bertellotti, 9.Zhoe Balza (1), 11.Estefanía Torres (4), 13.Camila Medina (4), 14.Camila Ampuero (3), 16.Luciana Corregidor (6), 17.Valeria Alvarez (1), 20.Katherine Avendaño (7). E: Facundo Balza. PT: Real Madrid Amarillo 16-9. Arbitros: Joaquín Obispo/Fabricio Vinderola. Gimnasio: Malvinas Argentinas (21/09). Motivo: Zona A femenina (partido 4/6).

HVJ 6 * 39 SAN MARTIN

Hay Vida en Jesús: 1.Figueredo; 2.Duarte, 3.Tomasevich, 7.C.Maumary (3), 8.Wendy Rivero (1), 9.V.Gutiérrez, 10.V.Maumary, 11.Antonella Granillo (3), 12.P.Gutiérrez, 13.Troncoso, 16.Hernández (1), 19.Minerva Haro, 20.Olave, 23.Torres (1). E: Castillo. San Martín: 1.Maira Ibarra; 2.Núñez, 8.Florencia Sosa (4), 9.Magalí Vaccari (9), 10.Noelia Sosa, 12.Cáceres, 21.Dalma Montaña (4), 34.V.Otero, 36.Costas (1), 37.B.Otero (1), 38.Andrea Toledo (2), 39.Brisa Basilio (9), 41.Pérez, 43.Mar Moreno (2). EE: Alan McLean. PT: San Martín 20-4. Arbitros: Camila Medina/Joaquín Obispo. Gimnasio: Malvinas Argentinas (21/09). Motivo: Zona B femenina (partido 7/10).

SERGIO ANDRADE 27 * 34 GALICIA

Sergio Andrade: 12.M.Lozano; 2.Gatica (5), 3.Cecilia Navarro (8), 5.Díaz, 61.Meza (1), 11.Vidal, 10.Carolina Igor (1), 73.Camila Herrera (2), 13.Noelia Cejas (7), 16.Florencia Cueva (1), 33.Rodríguez (3). E: Joaquín Obispo. Centro Galicia: 22.I.Vargas (1); 4.M.Rojas (4), 8.L.Giménez (4), 9.L.Gardela (4), 16.D.Cárdenas, 22.Candela Tauro (13), 26.Paola Quiroga, 44.C.Vázquez (3), 88.M.Fernández (5). E: N.Velázquez. PT: Galicia 17-14. Arbitros: Facundo Balza/Zacarías Ramírez. Gimnasio: Malvinas Argentinas (21/09). Motivo: Zona A femenina (partido 5/6).