Todo el Campeonato Clausura 2025 de la ComHandTdF

jueves 25 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Los invictos Real Madrid Amarillo (Zona A) y Universitario (Zona B) son los primeros clasificados para la Copa de Oro, en la rama femenina, del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego, tras disputarse el domingo 21 la cuarta fecha del certamen, en el gimnasio municipal del barrio Malvinas Argentinas.

RIO GRANDE.- En la Zona A la segunda plaza la dirimirán las capitalinas de Cuervas del Fin del Mundo y Centro Galicia (se miden el sábado 27, a las 19:00, en el gimnasio del Colegio Ernesto Sábato), mientras que la última vacante de la Zona B la ocuparán el local San Martín o las ushuaienses de HAF.

Los varones, por su parte, juegan a dos ruedas, y San Martín se quedó con el invicto de Universitario.

GOLEADORAS

O/Jugadora               Equipo            G

1.Estefa.Torres           RM Ama.        29

2.Dé.Altamirano        RM Azul         28

3.Noelia Cejas            S.Andrade       24

GOLEADORES

O/Jugador                 Equipo            G

1.Seba.Cossio             San Martín     30

2.Fabián Séspere        Universit.       29

3.Juan Soria               San Martín     28

FEMENINO A

P/Equipo        Pt.       J          Df.

1.RM Amarillo           9          3          +36

2.Cuervas FdM          3          2          +7

3.C.Galicia (U)          3          2          -6

4.S.Andrade    0          3          -37

FEMENINO B

P/Equipo        Pt.       J          Df.

1.Universitario           9          3          +63

2.RM Azul                 6          3          -6

3.San Martín              3          3          +18

4.HAF                         3          2          +17

5.HVJ                         0          3          -92

MASCULINO

P/Equipo        Pt.       J          Df.

1.San Martín              9          3          +21

2.Universitario           6          3          +14

3.RM Azul                 0          2          -7

4.RM Amarillo           0          2          -28

LAS CUERVAS FDM          34 * 22            SERGIO ANDRADE

Las Cuervas: 12.M.González; 29.Rocío Frisen (3), 30.Yoana González (5), 27.Claudia Irebig (8), 31.Romina César (1), 28.Rosa Gallegos (6), 6.Daniela Salgado (2), 34.Oriana Stosic (4), 33.Luciana Muriño (2), 25.Estefanía Rodríguez (1), 26.Diana Chajú, 5.Fernández (1) y 21.Agustina Giménez (1). E: Gabriel González. Sergio Andrade: 2.Gatica (3), 3.Cecilia Navarro (4), 7.Meza (1), 8.Vidal (1), 10.Carolina Igor (2), 11.Camila Herrera, 12.Lozano, 13.Noelia Cejas (9), 14.Cárdenas, 19.Páez, 28.Florencia Cueva y 66.Rodríguez (2). E: Joaquín Obispo. PT: Las Cuervas 18-10. Arbitros: Johana Luna/Fabricio Vinderola. Gimnasio: Margen Sur (14/09). Motivo: Zona A femenina (partido 3/6).

HAF    43 * 23            REAL MADRID AZUL

HAF: 26.J.Jarrys; 14.Victoria Sanow (6), 32.Leila Pérez (3), 9.Evelin Moreira (6), 19.Stella Mercau (2), 2.Micaela Barreto (8), 8.Ornella Torino (3), 12.Roxana Zelaya, 30.Verónica García (1), 6.Sofía Cabezas (2), 21.Carolina García (2), 7.Fernanda Vargas (2), 18.Luisina Leiva (7). E: Jonatan Insaurralde. Real Madrid Azul: 12.M.Herrera; 4-Morena Villalba (2), 5.Dévora Altamirano (11), 7.M.Maturana (5), 15.V.Alvarez (1), 16.Maia Caliva (2), 22.Ludmila Martínez (1), 51.Alina Lezcano, 44.R.Molina (1), 96.Cortés. E: Facundo Balza. PT: HAF 28-13. Arbitros: Fabián Séspere/Zacarías Ramírez. Gimnasio: Margen Sur (14/09). Motivo: Zona B femenina (partido 6/10).

R.MADRID AMARILLO    23 * 39            SAN MARTIN

Real Madrid Amarillo: 12.Foschiatti; 2.Iglesias, 4.Sambad (2), 6.Mendoza, 7.Polo (2), 8.Figueroa, 9.De Castelli (8), 10.Muñoz (5), 11.Almada (3), 17.Altamirano (3). E: Facundo Balza. San Martín: 16.Matías Lupani; 8.M.Montaña (3), 9.N.Serrano (1), 21.Emanuel Mansilla, 22.Pablo Triviño, 70.Nicolás Salinas (2), 71.Juan Soria (10), 72.Facundo Pérez (5), 73.Braian Ojeda (1), 74.M.Centurión (1), 76.Jremías Obispo (4), 77.Sebastián Cossio (8), 78.E.Alvarez (3), 81.Alejandro Vouillez (1), 82.Juan Barría. E: Brisa Basilio. PT: San Martín 19-13. Arbitros: Fabricio Vinderola/Camila Medina. Gimnasio: Margen Sur (14/09). Motivo: Zona única masculina (partido 4/12).

CLAUSURA COMHANDTDF 2025

Categoría       Día      Gimnasio        Partido           Res.

Feme-A           06/09   Margen           R.Madrid Ama.-S.Andrade    41-23

Feme-A           14/09   Margen           Cuervas-R.Madrid Ama.       23-28

Feme-A           14/09   Margen           Sergio Andrade-Cuervas       22-34

Feme-A           21/09   Malvinas        Galicia-R.Madrid Ama.         19-32

Feme-A           21/09   Malvinas        Galicia-Sergio Andrade         34-27

Feme-A           27/09   Sábato Cuervas-Galicia         19:00

Feme-B           30/08   Margen           HVJ-R.Madrid Azul  18-31

Feme-B           30/08   Margen           S.Martín-Universit.   17-31

Feme-B           06/09   Margen           HVJ-Universitario     8-54

Feme-B           06/09   Margen           R.Madrid Azul-S.Martín       27-26

Feme-B           14/09   Margen           HAF-Universitario     31-34

Feme-B           14/09   Margen           HAF-R.Madrid Azul  43-23

Feme-B           21/09   Malvinas        HVJ-San Martín        6-39

Feme-B           s/d       s/d       San Martín-HAF

Feme-B           s/d       s/d       Universitario-RM Azul        

Feme-B           s/d       s/d       HAF-HVJ

Masculina       30/08   Margen           S.Martín-R.Madrid Azul       32-30

Masculina       30/08   Margen           R.Madrid Ama.-Universit.    32-44

Masculina       06/09   Margen           R.Madrid Azul-Universit.     30-35

Masculina       14/09   Margen           R.Madrid Ama.-S.Martín      23-39

Masculina       21/09   Malvinas        Universitario-San Martín      32-35

Masculina       s/d       s/d       RM Azul-RM Amarillo

Masculina       s/d       s/d       R.Madrid Azul-S.Martín

Masculina       s/d       s/d       Universit.-R.Madrid Ama.

Masculina       s/d       s/d       Universit.-R.Madrid Azul

Masculina       s/d       s/d       S.Martín-R.Madrid Ama.

Masculina       s/d       s/d       San Martín-Universitario

Masculina       s/d       s/d       RM Amarillo-RM Azul

GALICIA       19 * 32            R.MADRID AMARILLO

Centro Galicia: 22.I.Vargas; 4.M.Rojas (1), 8.L.Giménez (2), 9.L.Gardela (1), 16.D.Cárdenas, 22.Candela Tauro (7), 26.Paola Quiroga, 44.C.Vázquez (3), 88.M.Fernández (5). E: N.Velázquez. Real Madrid Amarillo: 33.Luciana Maquiavelo; 3.Estefanía Medina (3), 6.Gisela González (3), 8.Mariela Bertellotti, 9.Zhoe Balza (1), 11.Estefanía Torres (4), 13.Camila Medina (4), 14.Camila Ampuero (3), 16.Luciana Corregidor (6), 17.Valeria Alvarez (1), 20.Katherine Avendaño (7). E: Facundo Balza. PT: Real Madrid Amarillo 16-9. Arbitros: Joaquín Obispo/Fabricio Vinderola. Gimnasio: Malvinas Argentinas (21/09). Motivo: Zona A femenina (partido 4/6).

HVJ    6 * 39  SAN MARTIN

Hay Vida en Jesús: 1.Figueredo; 2.Duarte, 3.Tomasevich, 7.C.Maumary (3), 8.Wendy Rivero (1), 9.V.Gutiérrez, 10.V.Maumary, 11.Antonella Granillo (3), 12.P.Gutiérrez, 13.Troncoso, 16.Hernández (1), 19.Minerva Haro, 20.Olave, 23.Torres (1). E: Castillo. San Martín: 1.Maira Ibarra; 2.Núñez, 8.Florencia Sosa (4), 9.Magalí Vaccari (9), 10.Noelia Sosa, 12.Cáceres, 21.Dalma Montaña (4), 34.V.Otero, 36.Costas (1), 37.B.Otero (1), 38.Andrea Toledo (2), 39.Brisa Basilio (9), 41.Pérez, 43.Mar Moreno (2). EE: Alan McLean. PT: San Martín 20-4. Arbitros: Camila Medina/Joaquín Obispo. Gimnasio: Malvinas Argentinas (21/09). Motivo: Zona B femenina (partido 7/10).

SERGIO ANDRADE           27 * 34            GALICIA

Sergio Andrade: 12.M.Lozano; 2.Gatica (5), 3.Cecilia Navarro (8), 5.Díaz, 61.Meza (1), 11.Vidal, 10.Carolina Igor (1), 73.Camila Herrera (2), 13.Noelia Cejas (7), 16.Florencia Cueva (1), 33.Rodríguez (3). E: Joaquín Obispo. Centro Galicia: 22.I.Vargas (1); 4.M.Rojas (4), 8.L.Giménez (4), 9.L.Gardela (4), 16.D.Cárdenas, 22.Candela Tauro (13), 26.Paola Quiroga, 44.C.Vázquez (3), 88.M.Fernández (5). E: N.Velázquez. PT: Galicia 17-14. Arbitros: Facundo Balza/Zacarías Ramírez. Gimnasio: Malvinas Argentinas (21/09). Motivo: Zona A femenina (partido 5/6).

