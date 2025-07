Todo definido. Miley Cyrus, a punto de estrenar el largometraje que acompaña a su último disco: fecha y plataforma

“Miley Cyrus: Something Beautiful” se había proyectado en junio pasado, en el Festival de Cine de Tribeca.

Miley Cyrus: Something Beautiful, el largometraje que acompaña el reciente disco de la cantante estadounidense, estará disponible en Disney+ el 30 de julio.

Miley continúa su estrecha relación con Disney tras haber sido reconocida como Leyenda Disney, y vuelve a asociarse con la compañía para presentar esta “ópera pop única, llena de fantasía y con 13 canciones originales del álbum visual Something Beautiful, reza una nota de prensa.

La película es una producción de Miley Cyrus, XYZ Films y Panos Cosmatos, en colaboración con Sony Music Vision, Columbia Records y Live Nation. La dirección está a cargo de Miley Cyrus, Jacob Bixenman y Brendan Walter, con fotografía de Benoît Debie.

El álbum visual tuvo su estreno mundial el 6 de junio en el Festival de Tribeca, antes de su exhibición exclusiva por una sola noche en cines de Estados Unidos y Canadá, el 12 de junio.

La crítica de último disco de Miley Cyrus

Something Beautiful es el noveno álbum de estudio y según una crítica de la agencia AP, su contenido hace honor al título.

“A lo largo de los años, la ganadora del Grammy ha demostrado ser una estrella pop sin igual –dice la review-. También es una estudiosa dedicada de la historia de la música contemporánea y de diversos géneros, algo que ha dejado claro a través de su pasión por interpretar versiones y a lo largo de su diversa discografía (para que nadie olvide su álbum conceptual de 2020, Plastic Hearts, inspirado en el glam rock)”.

“En Something Beautiful, Cyrus demuestra que se siente en su salsa cuando se aferra firmemente a esas múltiples identidades, tejiendo una ingeniosa mezcla de pop, rock, electrónica, disco e incluso funk, como en el conmovedor y desgarrador himno del álbum, Easy Lover”, añade.

La mayor parte del álbum de Cyrus se compone de melodías pegadizas que evocan a ABBA; End of the World tiene un riff de piano que grita Dancing Queen, siempre de acuerdo al relevamiento de la agencia internacional.

“Pero equilibra la nostalgia de los ‘70 con voces potentes y una instrumentación de amplio espectro. Se podría decir que Cyrus no ha tenido este tipo de variación sonora en un disco desde Can’t Be Tamed de 2010”, precisa.

“El primer tema, Prelude, tiene un nombre muy acertado y es una introducción narrada, lo que da la impresión errónea de que el álbum solo sirve como banda sonora para la película. Se sostiene por sí solo», sostiene.

“Esto se debe a que la mayoría de los 13 temas reflejan el trabajo de Cyrus de las últimas dos décadas -amplía-. More To Lose, por ejemplo, es una balada emotiva que parece haber formado parte de la banda sonora de Hannah Montana, aunque su voz y sensibilidad musical han madurado”, complementa.

En la obra, Cyrus también se inspira en otras épocas pasadas, como en Pretend You’re God, que evoca el sonido psicodélico de su álbum de 2015, Miley Cyrus & Her Dead Petz.

“El álbum se beneficia de una nueva estructura, quizás gracias a las supuestas barreras que impone la película que lo acompaña”, resalta AP.

“Si bien Cyrus había tenido dificultades para encajar ciertas canciones, especialmente baladas, en el contexto de sus álbumes anteriores (por ejemplo, la minimalista Wonder Woman parecía un añadido arbitrario a la por lo demás elaborada Endless Summer Vacation), existe una continuidad en el eclecticismo de Something Beautiful”, especifica.

Y luego detalla: “Hay un giro electrónico y enérgico hacia la segunda mitad del álbum, específicamente en los temas Reborn y Every Girl You’ve Ever Loved. Este último suena sorprendentemente similar a algo que Lady Gaga habría puesto en Born This Way. Casualmente, hay un narrador en la canción que suena inquietantemente parecido a Gaga”.

Por último, la crítica concluye: “En muchos sentidos, el disco es un regreso a la forma para la artista de 32 años, cuya reputación pop siempre ha estado en conflicto con su interés por otros géneros. Pero también demuestra, a través de esas canciones electrónicas en particular, cómo su sonido ha evolucionado y se ha expandido con el tiempo”.