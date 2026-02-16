Todas las películas de Gore Verbinski, ordenadas de peor a mejor (incluida Good Luck, Have Fun, Don’t Die)

Ordenamos todas las películas de Gore Verbinski, del fracaso más ambicioso al clásico inolvidable.

Hay directores que encuentran una fórmula y la repiten hasta el agotamiento. Y luego está Gore Verbinski, que parece sentirse incómodo cada vez que pisa terreno conocido. Ha saltado del terror al western animado, del blockbuster pirata al drama existencial, del thriller psicológico a la sátira tecnológica. Y ahora, con Good Luck, Have Fun, Don’t Die, suma su undécima película reafirmando algo muy claro: es un autor al que le gusta arriesgar, aunque eso signifique tropezar.

Repasamos su filmografía completa, ampliando qué funciona y qué no en cada título.

The Mexican (2001)

Sobre el papel, The Mexican parecía infalible: Brad Pitt y Julia Roberts en una aventura romántica con crimen de por medio y presupuesto generoso. Sin embargo, el resultado no termina de aprovechar su mayor baza, que es precisamente esa pareja protagonista. La historia mantiene a los dos separados durante buena parte del metraje, diluyendo la química que el público esperaba ver.

La película funciona mejor cuando se aparta del romance y se centra en el personaje interpretado por James Gandolfini, que aporta una energía inesperada y mucho más interesante que la trama principal. Gore Verbinski aún estaba encontrando su voz, y aquí se percibe cierta indecisión tonal entre comedia romántica y thriller criminal.

The Lone Ranger (2013)

Después del éxito de Pirates of the Caribbean, parecía lógico que Gore Verbinski y Johnny Depp intentaran repetir la jugada con otro gran espectáculo de aventuras. Pero The Lone Ranger es un ejemplo de superproducción que nunca termina de encontrar su equilibrio.

El problema no es la ambición, sino la sensación de exceso constante. Demasiado larga, demasiado recargada y con cambios de tono que desconciertan, la película intenta mezclar épica clásica con humor excéntrico sin lograr cohesión. Aunque hay momentos visualmente potentes, el conjunto termina siendo irregular y difícil de sostener.

A Cure for Wellness (2016)

Con A Cure for Wellness, Gore Verbinski se lanzó al terror psicológico más atmosférico. Visualmente es una película elegante, con una fotografía fría y envolvente que refuerza su inquietud constante. Sin embargo, su duración y ritmo juegan en su contra.

La historia construye tensión de forma pausada, pero el desarrollo se alarga tanto que el espectador puede desconectarse antes de que la trama despegue por completo. Aun así, demuestra la voluntad del director de explorar territorios incómodos y alejados del blockbuster tradicional.

Mouse Hunt (1997)

Su debut como director fue una comedia familiar sorprendentemente sólida. Mouse Hunt parte de una premisa sencilla —dos hermanos intentando deshacerse de un ratón en una casa heredada— y la convierte en una sucesión de desastres cómicos.

El tono mezcla slapstick clásico con una estética ligeramente oscura que anticipa la inclinación de Verbinski por lo visualmente estilizado. Nathan Lane y Lee Evans aportan carisma, pero el verdadero protagonista es el ratón, que roba cada escena.

The Weather Man (2005)

En The Weather Man, Verbinski se aleja del espectáculo para centrarse en un retrato íntimo de frustración y desconcierto vital. Nicolas Cage ofrece una interpretación contenida, muy distinta a sus excesos habituales.

La película combina humor seco con una sensación constante de incomodidad emocional. Es una historia sobre fracaso y aceptación, con un tono melancólico que la hace distinta dentro de la filmografía del director.

Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007)

La tercera entrega de la saga pirata es extensa y ambiciosa. Aunque a veces se siente sobrecargada, también representa el cierre más épico posible para la trilogía original.

Verbinski mantiene el equilibrio entre acción espectacular y momentos emocionales, demostrando que aún había ideas frescas en la franquicia. El desenlace puede resultar excesivo para algunos, pero su magnitud encaja con la escala que había alcanzado la historia.

Good Luck, Have Fun, Don’t Die (2026)

La película más reciente de Verbinski es también una de las más singulares. Con Sam Rockwell al frente, la historia combina caos narrativo con comentarios incisivos sobre problemas contemporáneos como la tecnología, la violencia y la inteligencia artificial.

A pesar de su duración, mantiene energía constante y una capacidad sorprendente para no desbordarse. Es una obra que probablemente genere división, pero también tiene potencial para convertirse en película de culto con el tiempo.

Rango (2011)

Rango es una rareza dentro del cine animado comercial. Con una estética western y un humor claramente adulto, demuestra el amor de Verbinski por la narrativa clásica y la experimentación visual.

La animación es detallada y expresiva, y la historia funciona como homenaje y parodia del género del Oeste. No es una película infantil convencional, lo que la hace aún más interesante dentro de su contexto.

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006)

La segunda entrega de la saga amplía el universo con mayor ambición visual. La introducción de Davy Jones, interpretado por Bill Nighy, elevó el nivel técnico y emocional de la franquicia.

El CGI que dio vida al personaje sigue siendo impresionante, y la película mantiene un ritmo constante lleno de secuencias memorables. Aunque actúa como puente hacia la tercera parte, su espectacularidad la hace destacar por mérito propio.

The Ring (2002)

Con The Ring, Verbinski no solo firmó uno de los thrillers más inquietantes de los 2000, sino que impulsó la ola de remakes de terror japonés en Hollywood. Su atmósfera azulada y opresiva genera una sensación de desasosiego constante.

Más que depender de sustos fáciles, la película construye tensión de forma progresiva, convirtiéndose en una experiencia perturbadora que dejó huella en el género.

1 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

La película que redefinió el cine de aventuras en los 2000 sigue siendo el punto más alto de la carrera de Verbinski. Desde la primera aparición de Johnny Depp como Jack Sparrow, la energía es contagiosa.

La combinación de humor, romance y espectáculo funciona con precisión, y el equilibrio entre personajes excéntricos y conflicto emocional hace que la historia se mantenga sólida de principio a fin. Es un blockbuster que, más de dos décadas después, conserva frescura y personalidad.

Gore Verbinski es un director que nunca ha jugado sobre seguro. Ha firmado fracasos ambiciosos y éxitos icónicos, pero siempre ha mostrado voluntad de explorar nuevos territorios.

Con once películas a sus espaldas, su filmografía demuestra que, para bien o para mal, prefiere arriesgar antes que repetirse. Y en un panorama cinematográfico cada vez más homogéneo, esa actitud ya es una victoria.