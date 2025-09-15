Deportes

Todas las actuaciones de los fueguinos en los JADAR

lunes 15 de septiembre de 2025
En la víspera concluyó en Rosario (y en las subsedes de Santa Fe y Rafaela) la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR).

Durante toda una semana la competencia se desarrolló en las tres ciudades santafesinas, con diferente nivel de participantes y de edades.

RIO GRANDE.- Tierra del Fuego no estuvo presente en ningún deporte de conjunto, aunque si en 8 disciplinas individuales, a saber: Ajedrez, Atletismo, ParaAtletismo, Esgrima, Judo, Levantamiento de Pesas, Lucha y Taekwondo (WT).

PARAATLETISMO. Bronce para Alonso en largo y velocidad.

En atletismo, por ejemplo, se tuvieron en cuenta las mejores 8 marcas en cada una de las 8 pruebas que integraron el certamen, en el escalafón absoluto. En otras disciplinas, por otra parte, hubo varios juveniles (Sub 20).

Resaltaron los oros de la hepatleta Renata Godoy en salto en alto; el de Mariano Coto –repetido n1° del judo argentino hasta 90 kilos-; y el de Horacio Miranda en lucha grecorromana (hasta 77 kilos).

CAMPEONA. Renata Godoy saltó 1,67 metros en Rosario.

Apenas un escalón por debajo se sitúa la plata del judoca ushuaiense Luca Avellaneda (-60 kilos). Y también se subieron al podio la floretista capitalina Athina González, y los norteños Mahia Alonso (en la velocidad y el salto en largo del ParaAtletismo) y Uriel Peña (en pesas, hasta 88 kilos).

En este último deporte, sus pares Yamila Olivera y Malena Roche, al igual que el tolhuinense Fernán Navarro, se ubicaron cuartos.

En detalle

JUDOCAS. Plata para Avellaneda, oro para Coto.

En cada uno de los cuadros aparece la información detallada en cuanto a la actuación de cada representante de Tierra del Fuego, gracias a lo publicado en la página oficial de los Juegos. Asimismo, se adjunta el medallero en cada disciplina.

LEVANTAMIENTO. Bronce para Peña; sus compañeros, cuartos.

Los deportistas fueron acompañados por personal de la Secretaría de Deportes de la provincia, en esta novedosa versión inaugural de los JADAR.

El torneo se realizará cada cuatro años, es decir, en la temporada anterior a la disputa de los Juegos Sudamericanos, cuya 13ra. Edición tendrá precisamente por sede a Rosario, dentro de un año (será la segunda vez que la máxima competencia subcontinental tenga por sede a dicha ciudad, tra la de 1982, cuando a los Juegos todavía se los conocía como Cruz del Sur, trocando su denominación más adelante por la de ODeSur, Organización Deportiva Sudamericana).

ESGRIMA. González cayó en semifinales con la subcampeona.

JUDO * FUEGUINOS

Judoca            Categ. Rival   Ronda Resultado

Mariano Coto -90 (9) Dardo Nieva (Tuc)     G (100-000)

Mariano Coto -90 (9) Valentino Pizzicatti (SF)      G (100-000)

Mariano Coto -90 (9) Víctor González (Tuc)          G (100-010)

Luca Avellaneda        -60 (8) Franco Quinteros (Cba)         G (100-010)

Luca Avellaneda        -60 (8) Dylan Burzio (PBA)  G (100-001)

Luca Avellaneda        -60 (8) Máximo Alamo (Cba)            P (000-100)

Nota: entre paréntesis se ordenan los ippón, wazari y yuko de cada judoca.

JUDO * MEDALLER0

P/Prov.           O-P-B-T-C

1.Córdoba       5-2-1-8-2°

2.Santa Fe       3-1-1-5-4°

3.CABA          1-2-5-8-2°

4.T.Fuego       1-1-0-2-8°

5.La Pampa     1-0-1-2-8°

6.Catamarca   1-0-0-1-12°

6.San Luis      1-0-0-1-12°

6.Sta.Cruz       1-0-0-1-12°

9.R.Negro       0-3-0-3-5°

P/Prov.           O-P-B-T-C

9.Tucumán      0-3-0-3-5°

11.S.Estero     0-1-2-3-5°

12.La Rioja     0-1-0-1-12°

13.P.Bs.As.     0-0-10-10-2°

14.E.Ríos        0-1-0-1-12°

14.Formosa     0-1-0-1-12°

16.Chubut       0-0-1-1-12°

16.Corr’tes.    0-0-1-1-12°

16.Mendoza    0-0-1-1-12°

16.San Juan    0-0-1-1-12°

JUDO PODIO –90 KILOS (9)       

P/Judoca        Provincia        G-P

1.Mariano Coto          T.del Fuego    3-0

2.Víctor González      Tucumán         2-1

3.Jeremías Fernández San Juan         2-1

3.Tomás Quintero      La Pampa        3-1

JUDO PODIO -60 KILOS (8)

P/Judoca        Provincia        G-P

1.Máximo Alamo       Córdoba          3-0

2.Luca Avellaneda     T.del Fuego    2-1

3.Galo Villavicencio Formosa          2-1

3.Thiago Aldape        Prov.Bs.As.    2-1

JUDO * CAMPEONES

Categoría       P         Campeón (G-P)

Varones -60    8          Máximo Alamo (Cba) (3-0)

Varones -66    10        Joa.Tovagliari (Cba) (3-0)

Varones -73    10        Tomás Sosa (Cba) (3-0)

Varones -81    10        Agustín Sosa (Cba) (3-0)

Varones -90    9          Mariano Coto (TdF) (3-0)

Varones -100  7          Ivo Dargoltz (SF) (2-0)

Varones +100 7          Santiago Morales (Cba) (3-0)

Categoría       P         Campeona (G-P)

Mujeres -48    8          Mikaela Rojas (Cat) (3-0)

Mujeres -52    6          Ingrid Perafán (SL) (2-0)

Mujeres -57    7          Sasha Biondo (LP) (3-0)

Mujeres -63    5          Agust.De Lucía (SF) (4-0)

Mujeres -70    6          Joaquina Nieto (SC) (2-0)

Mujeres -78    7          Nicole Piscina (SF) (3-0)

Mujeres +78   5          Amanda Bredeston (CABA) (4-0)

AJEDREZ * FUEGUINOS

Torneo           Ajedrecista    Pts.     Pos.     Campeón/a     Pts.

Blitz (3’ + 2”) Darío Jurado   2,0/7    11/12   MI Roberto Servat (SF)         6,5      

Blitz (3’ + 2”) Diana Ojeda   3,0/7    9/11     MIF María Campos (PBA)    7,0

Blitz (3’ + 2”) T.del Fuego    5,0/14  10/12   Prov.Bs.As.    11,0

FreeXstyle 960 (7’ + 3”)       Darío Jurado   2,0/7    11/12   MI Pablo Acosta (Salta)        5,0

FreeXstyle 960 (7’ + 3”)       Diana Ojeda   2,5/7    9/11     MIF Anna Scarsi (CABA)     6,0

FreeXstyle 960 (7’ + 3”)       T.del Fuego    4,5/14  10/12   Salta    10,0

Blitz FreeXstyle (3’ + 2”)     Darío Jurado   2,5/7    10/12   MI Pablo Acosta (Salta)        6,0

Blitz FreeXstyle (3’ + 2”)     Diana Ojeda   1,0/7    11/11   MIF Guada.Besso (S.Luis)    6,0

Blitz FreeXstyle (3’ + 2”)     T.del Fuego    3,5/14  10/12   San Luis         11,0

IRT Rápido (10’ + 5”)           Darío Jurado   1,0/7    12/12   MI Franco Villegas (PBA)    6,5

IRT Rápido (10’ + 5”)           Diana Ojeda   2,0/7    10/11   MIF María Campos (PBA)    6,5

IRT Rápido (10’ + 5”)           T.del Fuego    3,0/14  11/12   Prov.Bs.As.    13,0

LUCHA OLIMPICA * CAMPEONES

Categoría       P         Campeón/a

Greco (-60)     3          Rodney García (CABA)

Greco (-67)     3          Mauricio Lovera (Misiones)

Greco (-77)     3          Horacio Miranda (T.Fuego)

Greco (-87)     4          Elías Vilche (San Luis)

Greco (-97)     4          Ricardo Báez (Misiones)

Greco (-130)   3          Jesús Lubo (Entre Ríos)

Libre F (-50)  3          Maia Cabrera (P.Bs.As.)

Libre F (-53)  3          Lorenza Machuca (PBA)

Libre F (-62)  3          Camila Amarilla (Mis)

Categoría       P         Campeón/a

Libre F (-68)  4          Agustina Machuca (PBA)

Libre F (-76)  3          Camila Minutillo (CABA)

Libre M (-57) 4          Marcelo Siallee (SdE)

Libre M (-65) 3          Marcelo Torres (Jujuy)

Libre M (-74) 4          Ariel Proboste (Chubut)

Libre M (-86) 3          Jorge Llano (CABA)

Libre M (-97) 4          Ricardo Báez (Misiones)

Libre M (-125)           3          Nicolás Chavero (Tuc)

ESGRIMA * CAMPEONES

Categoría       Campeón

Sable M (4)    Juan Bacha (CABA) (2-0)

Espada M (8)  Lucio Pérez (CABA) (3-0)

Florete M (7)  Augusto Servello (Mis) (2-0)

Categoría       Campeona

Sable F (5)      Candela Espinosa (CABA) (2-0)

Espada F (5)   Margarita Musci (CABA) (3-0)

Florete F (6)   Sofía Espinoza (CABA) (2-0)

Fueguina: Florete, 3.Athina González (sf perdió vs. Valentina Cassanello/SF).

PARA ATLETISMO * CAMPEONES

Prueba            Campeón        Marca

100m.  Alexis Chávez (PBA) 96,83 %

200m.  Maxi.Villa (PBA)      92,91 %

400m.  sin datos

Largo  Sergio Markieviche (Chu)     87,93 %

Bala    Hernán Urra (RN)      87,99 %

Prueba            Campeona      Marca

100m.  sin datos

200m.  Lourdes Campero (SdE)        86,20 %

400m.  sin datos

Largo  Sofía Cassé (ER)        78,00 %

Bala    Irina Benítez (Mis)    63,78 %

Fueguina: Mahia Alonso: 100m., sin datos; 200m., 3° (76,40 %); largo, 3° (75,30 %).

LEVANTAMIENTO DE PESAS * CAMPEONES

Cat.     Campeón        Arr.     Env.    Tot.

60 (2)  Pablo Tahir (Chubut) 98        120      218

65 (3)  Paco Córdoba (Tuc)   100      135      235

71 (5)  Francisco Maidana (PBA)     103      125      228

79 (7)  Diego Turner (Nqn)   123      157      280

88 (5)  Leandro Ruiz (CABA)           135      165      300

94 (4)  Crist.Bodirikyan (PBA)         123      158      281

110 (3)            Marco Giorgio (CABA)        140      160      300

+110 (3)          Agustín Palacios (SF)            152      190      342

Cat.     Campeona      Arr.     Env.    Tot.

48 (2)  Florencia Lemus (CABA)     66        74        140

53 (5)  Rocío Esteche (E.Ríos)         74        91        165

58 (2)  Agustina Alvarez (Ctes.)       76        102      178

63 (4)  Valentina Aráoz (CABA)      78        95        173

69 (3)  Martina Giménez (Ctes.)       92        113      205

77 (4)  Luciana Chiapella (ER)         81        108      189

+86 (5)            Mithji Mera (San Luis)         83        108      191

Fueguinos: 53 kilos: 4.Yamila Olivera (RG) (57/83/140); 71 kilos: 4.Fernán Navarro (Tol) (93/117/210); +86 kilos: 4.Malena Roche (RG) (63/807143); 88 kilos: 3.Uriel Peña (RG) (110/147/257). 

LUCHA OLIMPICA * HORACIO MIRANDA (TDF)

Categoría       F          Ganador         Perdedor

Greco (-77)     1          Horacio Miranda (TdF)         Martín Paz (ER)

Greco (-77)     2          Jeremías Gallardo (CABA)   Martín Paz (ER)

Greco (-77)     3          Horacio Miranda (TdF)         J.Gallardo (CABA)

LUCHA * MEDALLERO

P/Prov.           O-P-B-T-C

1.Misiones      4-0-0-4-5°

2.CABA          3-4-6-13-1°

3.P.Bs.As.       3-4-3-10-2°

4.E.Ríos          1-3-2-6-4°

5.Tucumán      1-3-3-7-3°

P/Prov.           O-P-B-T-C

6.Chubut         1-2-1-4-5°

7.San Luis      1-1-1-3-7°

8.Jujuy            1-0-0-1-8°

8.S.Estero       1-0-0-1-8°

8.T.Fuego       1-0-0-1-8°

11.Sta. Fe       0-0-1-1-8°     

ESGRIMA * MEDALLERO

P/Prov.           O-P-B-T-C

1.CABA          5-4-4-13-1°

2.Misiones      1-0-0-1-4°

3.P.Bs.As.       0-1-3-4-2°

P/Prov.           O-P-B-T-C

3.Santa Fe       0-1-3-4-2°

5.Córdoba       0-0-1-1-4°

5.T.Fuego       0-0-1-1-4°

TAEKWONDO * FUEGUINOS (KYORUGI)

Taeekwondista          Categ. Rival   Ronda Res.

Elías González           -58 (12)          Sgo. Esteche (PBA)   8vos.   4-16

Santino Molina          -80 (5) Miguel Tula (PBA)    4tos.    0-12   

Nata.Fernández          -57 (8) Mile.Cattarozzi (Cts) 4tos.    0-2

Camila Villordo         +67 (6)            Carla Díaz (PBA)       4tos.    0-2

Posiciones: 5.Santino Molina (0-1), 5.Natalia Fernández (0-1), 5.Camila Villordo (0-1); 9.Elías González (0-1).

TAEKWONDO * MEDALLERO

P/Prov.           O-P-B-T-C

1.P.Bs.As.       5-2-8-15-1°

2.Neuquén      1-1-0-2-2°

3.Santa Fe       1-0-1-2-2°

4.Córdoba       1-0-0-1-9°

5.Corr’tes       0-2-0-2-2°

P/Prov.           O-P-B-T-C

5.Mendoza      0-2-0-2-2°

7.E.Ríos          0-1-1-2-2°

8.CABA          0-0-2-2-2°

8.R.Negro       0-0-2-2-2°

10.Salta          0-0-1-1-9°

PARA ATLETISMO * MEDALLERO

P/Prov.           O-P-B-T-C

1.P.Bs.As.       2-5-2-9-1°

2.S.Estero       2-0-0-2-3°

3.R.Negro       1-2-0-3-2°

4.E.Ríos          1-1-0-2-3°

5.Chubut         1-0-0-1-6°

P/Prov.           O-P-B-T-C

5.Misiones      1-0-0-1-6°     

7.T.Fuego       0-0-2-2-3°

8.Córdoba       0-0-1-1-6°

8.Neuquén      0-0-1-1-6°

8.San Luis      0-0-1-1-6°

8.Santa Fe       0-0-1-1-6°

ATLETISMO * CAMPEONES

Prueba            Campeón        Marca

100m. (8)        Tomás Mondino (Santa Fe)   10.37 (+2,4)

400m. (6)        Manuel Juárez (CABA)         47.02

1.500m. (6)     Fernando Chaves (CABA)     3:51.38

5.000m. (7)     Fernando Chaves (CABA)     14:34.58

110m.c/v (8)   Francisco Ferreccio (CABA) 14.26 (+1,8)

Largo (5)        Luciano Ferrari (Córdoba)    7,22 (+0,6)

Triple (6)        Nazareno Melgarejo (CABA)           15,70 (+3,2)

Bala (6)          Juan Arrieguez (PBA)           18,05

Martillo (7)    Lautaro Vouilloz (PBA)        71,67  

ATLETISMO * CAMPEONAS

Prueba            Campeona      Marca

100m. (6)        Milagros Damico (Salta)       11.94 (+1,0)

400m. (7)        Noelia Martínez (Córdoba)   55.73

1.500m. (8)     Victoria Olives (Santa Fe)    4:25.90

5.000m. (7)     Nélida Peñaflor (S.Estero)    16:27.64

100m. c/v (6)  Helen Bernard (CABA)         13.75 (+2,2)

Alto (5)           Renata Godoy (T.Fuego)       1,67

Largo (8)        Milagros Damico (Salta)       5,87 (+1,1)

Disco (4)        Candela Ratibel (CABA)       44,91

Martillo (4)    Giuliana Baigorria (Neuquén)          57,76

Fueguinas: Luciana Ferreyra (SF): 2° largo, 5,78 (+0,9).

ATLETISMO * MEDALLERO

P/Prov.           O-P-B-T-C

1.CABA          7-3-6-16-1°

2.P.Bs.As.       2-4-3-9-2°

3.Santa Fe       2-3-3-8-3°

4.Córdoba       2-2-1-5-4°

5.Salta 2-0-1-3-5°

6.Neuquén      1-0-0-1-9°

6.S.Estero       1-0-0-1-9°

P/Prov.           O-P-B-T-C

6.T.Fuego       1-0-0-1-9°

9.Chubut         0-2-0-2-7°

9.San Luis      0-2-0-2-7°

11.E.Ríos        0-1-2-3-5°

12.Catamarca 0-0-1-1-9°

12.Mendoza    0-0-1-1-9°

12.Misiones    0-0-1-1-9°

LEVANTAMIENTO * MEDALLERO

P/Prov.           O-P-B-T-C

1.CABA          4-3-2-9-2°

2.P.Bs.As.       3-6-3-11-1°

3.Co´tes.         2-2-0-4-4°

4.E.Ríos          2-0-0-2-6°

5.Santa Fe       1-2-2-5-3°

6.San Luis      1-0-2-3-5°

P/Prov.           O-P-B-T-C

7.Chubut         1-0-1-2-6°

8.Neuquén      1-0-0-1-9°

8.Tucumán      1-0-0-1-9°

10.R.Negro     0-1-1-2-6°

11.Salta          0-1-0-1-9°

12.T.Fuego     0-0-1-1-9°

