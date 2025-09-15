Todas las actuaciones de los fueguinos en los JADAR

En la víspera concluyó en Rosario (y en las subsedes de Santa Fe y Rafaela) la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JAdAR).
Durante toda una semana la competencia se desarrolló en las tres ciudades santafesinas, con diferente nivel de participantes y de edades.
RIO GRANDE.- Tierra del Fuego no estuvo presente en ningún deporte de conjunto, aunque si en 8 disciplinas individuales, a saber: Ajedrez, Atletismo, ParaAtletismo, Esgrima, Judo, Levantamiento de Pesas, Lucha y Taekwondo (WT).
En atletismo, por ejemplo, se tuvieron en cuenta las mejores 8 marcas en cada una de las 8 pruebas que integraron el certamen, en el escalafón absoluto. En otras disciplinas, por otra parte, hubo varios juveniles (Sub 20).
Resaltaron los oros de la hepatleta Renata Godoy en salto en alto; el de Mariano Coto –repetido n1° del judo argentino hasta 90 kilos-; y el de Horacio Miranda en lucha grecorromana (hasta 77 kilos).
Apenas un escalón por debajo se sitúa la plata del judoca ushuaiense Luca Avellaneda (-60 kilos). Y también se subieron al podio la floretista capitalina Athina González, y los norteños Mahia Alonso (en la velocidad y el salto en largo del ParaAtletismo) y Uriel Peña (en pesas, hasta 88 kilos).
En este último deporte, sus pares Yamila Olivera y Malena Roche, al igual que el tolhuinense Fernán Navarro, se ubicaron cuartos.
En detalle
En cada uno de los cuadros aparece la información detallada en cuanto a la actuación de cada representante de Tierra del Fuego, gracias a lo publicado en la página oficial de los Juegos. Asimismo, se adjunta el medallero en cada disciplina.
Los deportistas fueron acompañados por personal de la Secretaría de Deportes de la provincia, en esta novedosa versión inaugural de los JADAR.
El torneo se realizará cada cuatro años, es decir, en la temporada anterior a la disputa de los Juegos Sudamericanos, cuya 13ra. Edición tendrá precisamente por sede a Rosario, dentro de un año (será la segunda vez que la máxima competencia subcontinental tenga por sede a dicha ciudad, tra la de 1982, cuando a los Juegos todavía se los conocía como Cruz del Sur, trocando su denominación más adelante por la de ODeSur, Organización Deportiva Sudamericana).
JUDO * FUEGUINOS
Judoca Categ. Rival Ronda Resultado
Mariano Coto -90 (9) Dardo Nieva (Tuc) G (100-000)
Mariano Coto -90 (9) Valentino Pizzicatti (SF) G (100-000)
Mariano Coto -90 (9) Víctor González (Tuc) G (100-010)
Luca Avellaneda -60 (8) Franco Quinteros (Cba) G (100-010)
Luca Avellaneda -60 (8) Dylan Burzio (PBA) G (100-001)
Luca Avellaneda -60 (8) Máximo Alamo (Cba) P (000-100)
Nota: entre paréntesis se ordenan los ippón, wazari y yuko de cada judoca.
JUDO * MEDALLER0
P/Prov. O-P-B-T-C
1.Córdoba 5-2-1-8-2°
2.Santa Fe 3-1-1-5-4°
3.CABA 1-2-5-8-2°
4.T.Fuego 1-1-0-2-8°
5.La Pampa 1-0-1-2-8°
6.Catamarca 1-0-0-1-12°
6.San Luis 1-0-0-1-12°
6.Sta.Cruz 1-0-0-1-12°
9.R.Negro 0-3-0-3-5°
P/Prov. O-P-B-T-C
9.Tucumán 0-3-0-3-5°
11.S.Estero 0-1-2-3-5°
12.La Rioja 0-1-0-1-12°
13.P.Bs.As. 0-0-10-10-2°
14.E.Ríos 0-1-0-1-12°
14.Formosa 0-1-0-1-12°
16.Chubut 0-0-1-1-12°
16.Corr’tes. 0-0-1-1-12°
16.Mendoza 0-0-1-1-12°
16.San Juan 0-0-1-1-12°
JUDO PODIO –90 KILOS (9)
P/Judoca Provincia G-P
1.Mariano Coto T.del Fuego 3-0
2.Víctor González Tucumán 2-1
3.Jeremías Fernández San Juan 2-1
3.Tomás Quintero La Pampa 3-1
JUDO PODIO -60 KILOS (8)
P/Judoca Provincia G-P
1.Máximo Alamo Córdoba 3-0
2.Luca Avellaneda T.del Fuego 2-1
3.Galo Villavicencio Formosa 2-1
3.Thiago Aldape Prov.Bs.As. 2-1
JUDO * CAMPEONES
Categoría P Campeón (G-P)
Varones -60 8 Máximo Alamo (Cba) (3-0)
Varones -66 10 Joa.Tovagliari (Cba) (3-0)
Varones -73 10 Tomás Sosa (Cba) (3-0)
Varones -81 10 Agustín Sosa (Cba) (3-0)
Varones -90 9 Mariano Coto (TdF) (3-0)
Varones -100 7 Ivo Dargoltz (SF) (2-0)
Varones +100 7 Santiago Morales (Cba) (3-0)
Categoría P Campeona (G-P)
Mujeres -48 8 Mikaela Rojas (Cat) (3-0)
Mujeres -52 6 Ingrid Perafán (SL) (2-0)
Mujeres -57 7 Sasha Biondo (LP) (3-0)
Mujeres -63 5 Agust.De Lucía (SF) (4-0)
Mujeres -70 6 Joaquina Nieto (SC) (2-0)
Mujeres -78 7 Nicole Piscina (SF) (3-0)
Mujeres +78 5 Amanda Bredeston (CABA) (4-0)
AJEDREZ * FUEGUINOS
Torneo Ajedrecista Pts. Pos. Campeón/a Pts.
Blitz (3’ + 2”) Darío Jurado 2,0/7 11/12 MI Roberto Servat (SF) 6,5
Blitz (3’ + 2”) Diana Ojeda 3,0/7 9/11 MIF María Campos (PBA) 7,0
Blitz (3’ + 2”) T.del Fuego 5,0/14 10/12 Prov.Bs.As. 11,0
FreeXstyle 960 (7’ + 3”) Darío Jurado 2,0/7 11/12 MI Pablo Acosta (Salta) 5,0
FreeXstyle 960 (7’ + 3”) Diana Ojeda 2,5/7 9/11 MIF Anna Scarsi (CABA) 6,0
FreeXstyle 960 (7’ + 3”) T.del Fuego 4,5/14 10/12 Salta 10,0
Blitz FreeXstyle (3’ + 2”) Darío Jurado 2,5/7 10/12 MI Pablo Acosta (Salta) 6,0
Blitz FreeXstyle (3’ + 2”) Diana Ojeda 1,0/7 11/11 MIF Guada.Besso (S.Luis) 6,0
Blitz FreeXstyle (3’ + 2”) T.del Fuego 3,5/14 10/12 San Luis 11,0
IRT Rápido (10’ + 5”) Darío Jurado 1,0/7 12/12 MI Franco Villegas (PBA) 6,5
IRT Rápido (10’ + 5”) Diana Ojeda 2,0/7 10/11 MIF María Campos (PBA) 6,5
IRT Rápido (10’ + 5”) T.del Fuego 3,0/14 11/12 Prov.Bs.As. 13,0
LUCHA OLIMPICA * CAMPEONES
Categoría P Campeón/a
Greco (-60) 3 Rodney García (CABA)
Greco (-67) 3 Mauricio Lovera (Misiones)
Greco (-77) 3 Horacio Miranda (T.Fuego)
Greco (-87) 4 Elías Vilche (San Luis)
Greco (-97) 4 Ricardo Báez (Misiones)
Greco (-130) 3 Jesús Lubo (Entre Ríos)
Libre F (-50) 3 Maia Cabrera (P.Bs.As.)
Libre F (-53) 3 Lorenza Machuca (PBA)
Libre F (-62) 3 Camila Amarilla (Mis)
Categoría P Campeón/a
Libre F (-68) 4 Agustina Machuca (PBA)
Libre F (-76) 3 Camila Minutillo (CABA)
Libre M (-57) 4 Marcelo Siallee (SdE)
Libre M (-65) 3 Marcelo Torres (Jujuy)
Libre M (-74) 4 Ariel Proboste (Chubut)
Libre M (-86) 3 Jorge Llano (CABA)
Libre M (-97) 4 Ricardo Báez (Misiones)
Libre M (-125) 3 Nicolás Chavero (Tuc)
ESGRIMA * CAMPEONES
Categoría Campeón
Sable M (4) Juan Bacha (CABA) (2-0)
Espada M (8) Lucio Pérez (CABA) (3-0)
Florete M (7) Augusto Servello (Mis) (2-0)
Categoría Campeona
Sable F (5) Candela Espinosa (CABA) (2-0)
Espada F (5) Margarita Musci (CABA) (3-0)
Florete F (6) Sofía Espinoza (CABA) (2-0)
Fueguina: Florete, 3.Athina González (sf perdió vs. Valentina Cassanello/SF).
PARA ATLETISMO * CAMPEONES
Prueba Campeón Marca
100m. Alexis Chávez (PBA) 96,83 %
200m. Maxi.Villa (PBA) 92,91 %
400m. sin datos
Largo Sergio Markieviche (Chu) 87,93 %
Bala Hernán Urra (RN) 87,99 %
Prueba Campeona Marca
100m. sin datos
200m. Lourdes Campero (SdE) 86,20 %
400m. sin datos
Largo Sofía Cassé (ER) 78,00 %
Bala Irina Benítez (Mis) 63,78 %
Fueguina: Mahia Alonso: 100m., sin datos; 200m., 3° (76,40 %); largo, 3° (75,30 %).
LEVANTAMIENTO DE PESAS * CAMPEONES
Cat. Campeón Arr. Env. Tot.
60 (2) Pablo Tahir (Chubut) 98 120 218
65 (3) Paco Córdoba (Tuc) 100 135 235
71 (5) Francisco Maidana (PBA) 103 125 228
79 (7) Diego Turner (Nqn) 123 157 280
88 (5) Leandro Ruiz (CABA) 135 165 300
94 (4) Crist.Bodirikyan (PBA) 123 158 281
110 (3) Marco Giorgio (CABA) 140 160 300
+110 (3) Agustín Palacios (SF) 152 190 342
Cat. Campeona Arr. Env. Tot.
48 (2) Florencia Lemus (CABA) 66 74 140
53 (5) Rocío Esteche (E.Ríos) 74 91 165
58 (2) Agustina Alvarez (Ctes.) 76 102 178
63 (4) Valentina Aráoz (CABA) 78 95 173
69 (3) Martina Giménez (Ctes.) 92 113 205
77 (4) Luciana Chiapella (ER) 81 108 189
+86 (5) Mithji Mera (San Luis) 83 108 191
Fueguinos: 53 kilos: 4.Yamila Olivera (RG) (57/83/140); 71 kilos: 4.Fernán Navarro (Tol) (93/117/210); +86 kilos: 4.Malena Roche (RG) (63/807143); 88 kilos: 3.Uriel Peña (RG) (110/147/257).
LUCHA OLIMPICA * HORACIO MIRANDA (TDF)
Categoría F Ganador Perdedor
Greco (-77) 1 Horacio Miranda (TdF) Martín Paz (ER)
Greco (-77) 2 Jeremías Gallardo (CABA) Martín Paz (ER)
Greco (-77) 3 Horacio Miranda (TdF) J.Gallardo (CABA)
LUCHA * MEDALLERO
P/Prov. O-P-B-T-C
1.Misiones 4-0-0-4-5°
2.CABA 3-4-6-13-1°
3.P.Bs.As. 3-4-3-10-2°
4.E.Ríos 1-3-2-6-4°
5.Tucumán 1-3-3-7-3°
P/Prov. O-P-B-T-C
6.Chubut 1-2-1-4-5°
7.San Luis 1-1-1-3-7°
8.Jujuy 1-0-0-1-8°
8.S.Estero 1-0-0-1-8°
8.T.Fuego 1-0-0-1-8°
11.Sta. Fe 0-0-1-1-8°
ESGRIMA * MEDALLERO
P/Prov. O-P-B-T-C
1.CABA 5-4-4-13-1°
2.Misiones 1-0-0-1-4°
3.P.Bs.As. 0-1-3-4-2°
P/Prov. O-P-B-T-C
3.Santa Fe 0-1-3-4-2°
5.Córdoba 0-0-1-1-4°
5.T.Fuego 0-0-1-1-4°
TAEKWONDO * FUEGUINOS (KYORUGI)
Taeekwondista Categ. Rival Ronda Res.
Elías González -58 (12) Sgo. Esteche (PBA) 8vos. 4-16
Santino Molina -80 (5) Miguel Tula (PBA) 4tos. 0-12
Nata.Fernández -57 (8) Mile.Cattarozzi (Cts) 4tos. 0-2
Camila Villordo +67 (6) Carla Díaz (PBA) 4tos. 0-2
Posiciones: 5.Santino Molina (0-1), 5.Natalia Fernández (0-1), 5.Camila Villordo (0-1); 9.Elías González (0-1).
TAEKWONDO * MEDALLERO
P/Prov. O-P-B-T-C
1.P.Bs.As. 5-2-8-15-1°
2.Neuquén 1-1-0-2-2°
3.Santa Fe 1-0-1-2-2°
4.Córdoba 1-0-0-1-9°
5.Corr’tes 0-2-0-2-2°
P/Prov. O-P-B-T-C
5.Mendoza 0-2-0-2-2°
7.E.Ríos 0-1-1-2-2°
8.CABA 0-0-2-2-2°
8.R.Negro 0-0-2-2-2°
10.Salta 0-0-1-1-9°
PARA ATLETISMO * MEDALLERO
P/Prov. O-P-B-T-C
1.P.Bs.As. 2-5-2-9-1°
2.S.Estero 2-0-0-2-3°
3.R.Negro 1-2-0-3-2°
4.E.Ríos 1-1-0-2-3°
5.Chubut 1-0-0-1-6°
P/Prov. O-P-B-T-C
5.Misiones 1-0-0-1-6°
7.T.Fuego 0-0-2-2-3°
8.Córdoba 0-0-1-1-6°
8.Neuquén 0-0-1-1-6°
8.San Luis 0-0-1-1-6°
8.Santa Fe 0-0-1-1-6°
ATLETISMO * CAMPEONES
Prueba Campeón Marca
100m. (8) Tomás Mondino (Santa Fe) 10.37 (+2,4)
400m. (6) Manuel Juárez (CABA) 47.02
1.500m. (6) Fernando Chaves (CABA) 3:51.38
5.000m. (7) Fernando Chaves (CABA) 14:34.58
110m.c/v (8) Francisco Ferreccio (CABA) 14.26 (+1,8)
Largo (5) Luciano Ferrari (Córdoba) 7,22 (+0,6)
Triple (6) Nazareno Melgarejo (CABA) 15,70 (+3,2)
Bala (6) Juan Arrieguez (PBA) 18,05
Martillo (7) Lautaro Vouilloz (PBA) 71,67
ATLETISMO * CAMPEONAS
Prueba Campeona Marca
100m. (6) Milagros Damico (Salta) 11.94 (+1,0)
400m. (7) Noelia Martínez (Córdoba) 55.73
1.500m. (8) Victoria Olives (Santa Fe) 4:25.90
5.000m. (7) Nélida Peñaflor (S.Estero) 16:27.64
100m. c/v (6) Helen Bernard (CABA) 13.75 (+2,2)
Alto (5) Renata Godoy (T.Fuego) 1,67
Largo (8) Milagros Damico (Salta) 5,87 (+1,1)
Disco (4) Candela Ratibel (CABA) 44,91
Martillo (4) Giuliana Baigorria (Neuquén) 57,76
Fueguinas: Luciana Ferreyra (SF): 2° largo, 5,78 (+0,9).
ATLETISMO * MEDALLERO
P/Prov. O-P-B-T-C
1.CABA 7-3-6-16-1°
2.P.Bs.As. 2-4-3-9-2°
3.Santa Fe 2-3-3-8-3°
4.Córdoba 2-2-1-5-4°
5.Salta 2-0-1-3-5°
6.Neuquén 1-0-0-1-9°
6.S.Estero 1-0-0-1-9°
P/Prov. O-P-B-T-C
6.T.Fuego 1-0-0-1-9°
9.Chubut 0-2-0-2-7°
9.San Luis 0-2-0-2-7°
11.E.Ríos 0-1-2-3-5°
12.Catamarca 0-0-1-1-9°
12.Mendoza 0-0-1-1-9°
12.Misiones 0-0-1-1-9°
LEVANTAMIENTO * MEDALLERO
P/Prov. O-P-B-T-C
1.CABA 4-3-2-9-2°
2.P.Bs.As. 3-6-3-11-1°
3.Co´tes. 2-2-0-4-4°
4.E.Ríos 2-0-0-2-6°
5.Santa Fe 1-2-2-5-3°
6.San Luis 1-0-2-3-5°
P/Prov. O-P-B-T-C
7.Chubut 1-0-1-2-6°
8.Neuquén 1-0-0-1-9°
8.Tucumán 1-0-0-1-9°
10.R.Negro 0-1-1-2-6°
11.Salta 0-1-0-1-9°
12.T.Fuego 0-0-1-1-9°