Toda la primera jornada del Campeonato Argentino

Nueve partidos se jugaron ayer en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora (IMA), en el inicio del Campeonato Argentino de Hockey Pista para Seleccionados (Mayores en ambas ramas, y Sub 19 femenino).

RIO GRANDE.- Hasta el domingo (día de finales) la actividad también se extenderá al Anexo del Microestadio Provincial.

Triunfo fueguino

En el primer encuentro del torneo, en Sub 19 femenino, Tierra del Fuego superó por 3-1 a la Asociación Austral (Comodoro Rivadavia), con las anotaciones de María Berola (24’), Tiziana Pastori (31’) y Paloma Perini (33’), mientras que las chubutenses habían abierto el tanteador con un penal de Josefina Amado (11’). SUB 19. Tiziana Pastori apareada con una jugadora de Austral. Hizo un gol y dio una asistencia.

Fue un comienzo frenético para las dueñas de casa, con sendos córner cortos atajados por la comodorense Naiara Páez. Después el ritmo decayó, y segundos antes del final del primer cuarto un pase de Catalina Valeriano encontró en buena posición a Perini, cuyo remate fue controlado por la portera visitante.

En la reanudación (hay 1’ de descanso al término de los cuartos impares, y un entretiempo de 3’), un ataque por la banda derecha concluyó con el penal que anotó Amado. Sobre los 5’ de ese período, Lucía Daniluk salvó en dos ocasiones su valla; y en la conclusión, un corte de Berola propició un corner corto, y a punto estuvieron de igualar las dirigidas por Rubén Wallner.

Cuando iban 3:45 del tercer segmento, la capitana Catalina Díaz combinó con Yuliana Martínez, ésta alargó para Berola, quien logró el empate. Y a 43” de iniciado el cuarto final, Pastori sacó provecho de un mar rechazo de la arquera contraria, y no tuvo inconvenientes para desnivelar. DAMAS MAYORES. Las fueguinas buscan un nuevo título.

La misma jugadora encararía más tarde por la derecha y cedería a Perini, quien pese a la oposición de Páez concretó el definitivo 3-1.

Victoria barilochense

En Damas Mayores, el partido inaugural lo sostuvieron la Asociación Bariloche y Lagos del Sur (que comprende desde San Martín de los Andes por el norte, hasta Trevelin por el Sur), con el representativo “B” de Tierra del Fuego.

Y el plantel que cuenta con inmensa mayoría de barilochenses, y un par de jugadoras de aquella localidad lacustre neuquina se quedó con el triunfo, por 6-1, gracias a los tantos obtenidos por Natalia Zyrak (13’, 24’ y 39’), Macarena Pellegrino (7’), Malena Coudures (8’) y Morena Bilbao (29’), mientras que a 25” de la chicharra final descontó Guadalupe Coronel, con un córner corto.

Las fueguinas dominaron en gran parte de los 10’ de arranque, pero no fueron efectivas. Iban 7’ cuando Coronel habilitó a Selene Santacruz, quien por la izquierda falló ante el marco desguarnecido. Tras cartón, Pellegrini inauguró el marcador, y rápidamente aumentó Coudures.

Después del descanso corto, un remate de Santacruz careció de potencia, en el intento de achicar la brecha. GOLAZO. Natalia Zyrak a punto de superar a Angie Elizondo.

Del otro lado, una asistencia larguísima de Guadalupe Martínez encontró a Zyrak sin marca alguna, colocando el 3-0. Martina Almonacid estuvo a punto de quebrar la sequía, pero su disparo fue desviado a centímetros de la línea de sentencia.

Llegaría el mejor tanto de la jornada matutina, con Zyrak enganchando y frenando: 4-0. Antes del último descanso, Bilbao estiró la cifra. Zyrak volvió a quebrar la resistencia de Angie Elizondo, y Coronel fue la autora de la única alegría local.

Los varones

Pasado el mediodía se produjo el primer duelo en Caballeros Mayores, con Tierra del Fuego B y Bariloche en el rectángulo, correspondiéndole la victoria a estos últimos, por 4-2.

Los venidos desde Río Negro a Río Grande no perdieron el tiempo, aprovechando las falencias del adversario. El dueño de casa abrió el juego tocando el balón hacia atrás, y Bruno Amegaza interfirió la trayectoria del mismo para romper el cero, cuando apenas transcurrían 9”. Y un minuto después volvería a convertir, apareciendo en solitario ante un indefenso Matías Gamarra.

Jeremías Vargas puso el 1-2 a los 5’, con una lujosa definición, luego de un robo en la zona media. Ambos planteles contaron con un par de situaciones para volver a anotar en ese primer tiempo, pero recién a los 14’ se modificaría el electrónico, por intermedio de Matías Cid (3-1), quien más adelante se retiraría por un corte en el rostro.

A los 17’, Alejandro Garbuglia se lució al detenerle un penal a Juan Gómez. El 4-1 arribaría a los 22’, por la misma vía, con la ejecución de Santiago Morales.

Tierra del Fuego “B” no encontraba por donde entrarle al contrincante, y fue un premio para Ignacio Calderón el conseguir el 2-4, mandándose por la derecha y venciendo a Nahuel Blanco, casi desde la línea final, con muy poco ángulo. Incluso podrían haberse acercado más, pero a los 37’ Vargas falló un penal.

Por la tarde

En Sub 19, Tierra del Fuego “B” perdió con Bariloche (2-7). Y Tierra del Fuego superó a su par “B” (6-3 en Damas Mayores, y 7-3 en Caballeros Mayores).

TIERRA DEL FUEGO 3 * 1 AUSTRAL

Tierra del Fuego: 1.Lucía Daniluk; 20.Yuliana Martínez, 5.Catalina Díaz (cap) y 2.Tiziana Pastori (1); 7.María Berola (1) y 21.Paloma Perini (1) (FI); 26.Delfina Villafaña; 4.Bianca Di Iorio, 13.Giovanna Maldonado, 17.Catalina Valeriano y 23.Morena Amaya. Entrenador: Rubén Wallner. Austral: 1.Naiara Páez (cap); 5.Justina Conte y 8.Maitena Morales; 7.Azul Leal, 11.Josefina Amado (1) y 9.Bianca Costilla (FI); 4.Paz Barboza, 6.Sara Rojas, 13.Morena Alegre y 17.Maitena Diez. E: Alejandro D’Lucas. Progresión: 11’ Amado (0-1), de penal; 24’ Berola (1-1); 31’ Pastori (2-1); 33’ Perini (3-1). Arbitros: Joaquín Morini (TdF)/Melina Illanes (A). Gimnasio: IMA (18/09). Categoría: Damas Sub 19.

TIERRA DEL FUEGO “B” 1 * 6 BARILOCHE

Tierra del Fuego “B”: 1.Angie Elizondo; 12.Cristal Ortigoza, 21.Selene Santacruz (cap) y 7.Ornella Bacigalupi; 17.Guadalupe Coronel (1) y 11.Viviana Elizari (FI); 5.Macarena Salgado, 14.Clara Gómez y 22.Martina Almonacid E: Alejandra Castilla. Bariloche: 23.Tatiana Cifuentes; 10.Martina Pascual y 8.Guadalupe Martínez; 13.Martina Quirno Costa, 4.Macarena Pellegrino (1) y 9.Emilia Mera (cap); 1.Ivanna Chavetón; 2.Malena Coudures (1), 3.Candela Carnino, 5.Natalia Zyrak (3), 7.Martina Suárez y 11.Morena Bilbao (1). E: Cecilia Garrido. Progresión: 7’ Pellegrino (0-1); 8’ Coudures (0-2); 13’ Zyrak (0-3); 24’ Zyrak (0-4); 29’ Bilbao (0-5); 39’ Zyrak (0-6); 39’ Coronel (1-6), corner corto. Arbitros: Matías Bahl (TdF)/Basilio Canale (B). Gimnasio: IMA (18/09). Categoría: Damas Mayores.

TIERRA DEL FUEGO “B” 2 * 4 BARILOCHE

Tierra del Fuego “B”: 1.Matías Gamarra (cap); 8.Ignacio Calderón (1) y 3.Pedro Geller; 12.Luca Mancini, 10.Emanuel Fernández y 5.Jeremías Vargas (1) (FI); 32.Bruno Mateos; 4.Daniel Preto, 6.Juan Gómez, 7.Juan Alfaro, 9.Franco Herrera y 23.Luis Muñoz. E: Christian Bugallo. Bariloche: 1.Alejandro Garbuglia (cap); 8.Joaquín Contreras y 11.Valentín Choque; 9.Gonzalo Alonso, 10.Matías Cid (1) y 2.Bruno Amegaza (2) (FI); 12.Nahuel Blanco; 3.Lucas Castaño, 4.Merardo Sepúlveda, 5.Jerónimo Berdaguet, 7.Emanuel González y 13.Santiago Morales (1). E: Gabriel Fedczuk. Progresión: 1’ Amegaza (0-1); 1’ Amegaza (0-2); 5’ Vargas (1-2); 14’Cid (1-3); 22’ Morales (1-4), de penal; 35’ Calderón (2-4). Arbitros: Justo Padín (TdF)/Joaquín Morini (B). Gimnasio: IMA (18/09). Categoría: Caballeros Mayores.

JUEVES 18 (RESULTADOS)

Categoría Partido Res.

Damas Sub 19 Austral-Tierra del Fuego 1-3

Damas Sub 19 Santa Cruz-Santa Cruz Norte 3-1

Damas Sub 19 Bariloche-Tierra del Fuego B 7-2

Damas Mayores Bariloche-Tierra del Fuego B 6-1

Damas Mayores Santa Cruz-Austral 5-1

Damas Mayores T. del Fuego-T. del Fuego B 6-3

Caballeros Mayores Bariloche-T.del Fuego B 4-2

Caballeros Mayores Santa Cruz-Santa Cruz Norte 2-3

Caballeros Mayores T. del Fuego-T. del Fuego B 7-3

PROGRAMACION VIERNES 19

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 IMA Damas My. T.Fuego-Austral

10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz Nte.

11:10 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-T.Fuego B

11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Sta.Cruz

12:20 Anexo Damas Sub 19 Sta.Cruz-Austral

13:30 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz

13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

17:00 IMA Damas Sub 19 Bariloche-T.Fuego

17:00 Anexo Damas Sub 19 Austral-Sta.Cruz Nte.

18:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego B

19:20 IMA Damas My. Sta.Cruz-T.Fuego B

20:30 IMA Caballeros My. Sta.Cruz-T.Fuego B

PROGRAMACION SABADO 20

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Austral

10:00 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego

11:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz Note.-T.Fuego B

11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Austral

12:20 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz Nte.

12:20 IMA Damas My. T.Fuego-Sta.Cruz

13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz

15:50 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

15:50 Anexo Damas Sub 19 Austral-T.Fuego B

17:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz

17:00 IMA Damas My. Austral-T.Fuego B

18:10 IMA Damas My. T.Fuego-Bariloche

19:20 IMA Caballeros My. Sta.Cruz Nte.-T.Fuego B

20:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Bariloche

PROGRAMACION DOMINGO 21

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 IMA Damas My. 3° Puesto (3°-4°)

10:00 Anexo Damas Sub 19 5° Puesto (5°-6°)

11:20 IMA Caballeros My. 3° Puesto (3°-4°)

11:20 Anexo Damas Sub 19 3° Puesto (3°-4°)

12:40 IMA Damas Sub 19 Final (1°-2°)

14:00 IMA Caballeros My. Final (1°-2°)

15:20 IMA Damas My. Final (1°-2°)