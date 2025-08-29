Toda la acción en la IV DdCTdF

El sábado 23, el gimnasio de la ATURG recibió a la cuarta edición del festival de deportes de Combate (la tercera del presente año), organizado por Deportes de Combate Tierra del Fuego (DdCTdF).

RIO GRANDE.- En la ocasión se disputaron 10 combates, entre lucha olímpica (exhibición), K1 Infantiles y Amateur, Kick Boxing Amateur y Artes Marciales Mixtas (MMA) Amateur.

Pisaron el octógono peleadores de Ushuaia, Río Gallegos, Buenos Aires y Río Grande, representando a Forajido, Domador, Depredador, Ladrillo, Huérfanos, Bestia y La Paradoja.

En el cuadro adjunto aparecen la mayoría de las peleas, con sus respectivos fallos de los jurados.

IV DEPORTES DE COMBATE TIERRA DEL FUEGO

N° Disciplina Ganador Perdedor Resultado

1 Lucha Olímpica (2×2) Natanael Criado (Río Grande) Alvaro Miranda (Río Grande) Exhibición (s/r)

2 K1 Infantiles Leandro Barrera (Forajidos/Ushuaia) Ciro Ojeda (Domador/R.Grande) Puntos Dividido

3 Kick Boxing Amateur Tatiana Grosse (Depredador/R.Gallegos) Milena Véliz (Ladrillo/Ushuaia) Puntos Dividido

4 Kick Boking (ligero) Thiago Sabatel (Ladrillo/Ushuaia) Dilan Machuca (Domador/R.Grande) Puntos Dividido

5 MMA Amateur (mediano) Franco Dávalos (Huérfanos/Ushuaia) Fernando Villavicencio (Forajidos/Ushuaia) Puntos Dividido

6 K1 Amateur (ligero) Gastón Subiabre (Ladrillo/Ushuaia) Nicolás Herrera (Bestia/Ushuaia) Puntos Dividido

7 MMA Amateur (pluma) Daniel Morales (Forajidos/Ushuaia) Matheo Leiva (La Paradoja/R.Gallegos) Abandono

8 K1 Semiprof. (superligero) Leonardo González (Bestia/Ushuaia) Franco Choque (Depredadores/R.Gallegos) Puntos Dividido

9 MMA Amateur (ligero) Héctor Almonacid (R.Gallegos) Lautaro Caballero (Buenos Aires)

Nota: el fallo de la pelea 7 fue anulado, en acuerdo entre los entrenadores y la organización.