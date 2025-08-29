Deportes

Toda la acción en la IV DdCTdF

viernes 29 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El sábado 23, el gimnasio de la ATURG recibió a la cuarta edición del festival de deportes de Combate (la tercera del presente año), organizado por Deportes de Combate Tierra del Fuego (DdCTdF).

RIO GRANDE.- En la ocasión se disputaron 10 combates, entre lucha olímpica (exhibición), K1 Infantiles y Amateur, Kick Boxing Amateur y Artes Marciales Mixtas (MMA) Amateur.

Pisaron el octógono peleadores de Ushuaia, Río Gallegos, Buenos Aires y Río Grande, representando a Forajido, Domador, Depredador, Ladrillo, Huérfanos, Bestia y La Paradoja.

En el cuadro adjunto aparecen la mayoría de las peleas, con sus respectivos fallos de los jurados.

IV DEPORTES DE COMBATE TIERRA DEL FUEGO

N°       Disciplina       Ganador         Perdedor        Resultado

1          Lucha Olímpica (2×2)           Natanael Criado (Río Grande)          Alvaro Miranda (Río Grande)  Exhibición (s/r)

2          K1 Infantiles  Leandro Barrera (Forajidos/Ushuaia)           Ciro Ojeda (Domador/R.Grande) Puntos Dividido

3          Kick Boxing Amateur            Tatiana Grosse (Depredador/R.Gallegos)    Milena Véliz (Ladrillo/Ushuaia)       Puntos Dividido

4          Kick Boking (ligero) Thiago Sabatel (Ladrillo/Ushuaia)   Dilan Machuca (Domador/R.Grande) Puntos Dividido

5          MMA Amateur (mediano)    Franco Dávalos (Huérfanos/Ushuaia)          Fernando Villavicencio (Forajidos/Ushuaia)   Puntos Dividido

6          K1 Amateur (ligero)  Gastón Subiabre (Ladrillo/Ushuaia) Nicolás Herrera (Bestia/Ushuaia)        Puntos Dividido

7          MMA Amateur (pluma)        Daniel Morales (Forajidos/Ushuaia)            Matheo Leiva (La Paradoja/R.Gallegos)       Abandono

8          K1 Semiprof. (superligero)   Leonardo González (Bestia/Ushuaia)           Franco Choque (Depredadores/R.Gallegos) Puntos Dividido

9          MMA Amateur (ligero)         Héctor Almonacid (R.Gallegos)       Lautaro Caballero (Buenos Aires)

Nota: el fallo de la pelea 7 fue anulado, en acuerdo entre los entrenadores y la organización.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *